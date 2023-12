Grande Fratello, ex inquilina scatena il caos durante l'ultima diretta, la segnalazione

Gossip TV

Nel corso della 27esima puntata del Grande Fratello, un'ex gieffina avrebbe perso la pazienza "si è alzata ed è andata via.."

Nel corso della 27esima puntata del Grande Fratello, un'ex gieffina avrebbe perso la pazienza e si sarebbe indispettita al tal punto da lasciare lo studio. La segnalazione è giunta da un utente che ha scritto all'esperta di gossip, Deianira Marzano:

"Nell’ultima puntata del Grande Fratello, mio cognato che lavora come cameraman mi ha detto che due ospiti, cioè in particolare ___ si è alzata ed è andata via. Poi è tornata a protesta che Lorenzo, il ciabattino, veniva sempre ripreso e gli altri meno. Ha anche detto: “Questo baffettino con la tovaglia per vestito”. Vabbè comunque poi è tornata in studio."

Anche se il nome dell'ex gieffina non è stato fatto, secondo ulteriori indiscrezioni, sarebbe stata Samira Lui che in una segnalazione di un altro utente pare fosse molto arrabbiata nello studio di Canale 5.

Il motivo del disappunto da parte dell'ex concorrente del Grande Fratello, sarebbe stato quello di non non essere mai ripresa dalle telecamere e di aver notato invece un atteggiamento diverso da parte della regia nei confronti dell'altro ex gieffino, Lorenzo Remotti.

