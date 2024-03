Grande Fratello, ex gieffina contro Alessio Falsone: "Ignorante, troglodita!"

Gossip TV

Alessio Falsone ancora al centro delle polemiche.

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 11 marzo 2024, Alessio Falsone e Perla Vatiero hanno avuto un confronto sulle parole della sorella della fidanzata di Mirko Brunetti, Loana che ha definito il 31milanese un pagliaccio. I due ragazzi si sono chiariti e Alessio nel tentativo di difendersi dalle accuse, ha confessato quale fosse inizialmente la sua strategia, ovvero di provarci con Greta Rossetti salvo poi cambiare idea quando ha visto l'interesse di Sergio nei confronti dell'ex tentatrice.

Le parole utilizzate da Falsone, tuttavia, sono state particolarmente offensive e non è la prima volta che il ragazzo si rende protagonista di esternazioni poco felici."Quando sono entrato qui la prima cosa che ho detto è che i miei amici mi hanno detto di farmi Greta. Ho cominciato a ridere e scherzare con lei. Dico ‘mmh', c'era margine per lavorare su una cosa che sarebbe nata per gioco. Poi è arrivato Sergio, gli ho chiesto se era davvero interessato, ha detto sì" queste le parole di Alessio parlando con Perla . La clip incriminata ha fatto, come prevedibile, infiammare il web e contro Falsone si è schiarata anche una nota ex gieffina, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani.

"Chi è questo ignorante troglodita? Quando ti vedono solo come un pezzo di carne. Piuttosto di dartela me la cucio!!" ha scritto la Plevani su Instagram

Il web intanto chiede e richiede a gran voce una squalifica per il concorrente che in diverse occasioni è stato fuori luogo e aggressivo, protagonista anche di presunte esternazioni blasfeme che il Grande Fratello non ha mai esaminato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .