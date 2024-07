Grande Fratello, ex gieffina chiede di rientrare nella Casa per la prossima edizione!

Gossip TV

I casting per la nuova edizione del GF sono aperti e a sorpresa si è candidata anche una ex gieffina per prendere parte alla nuova stagione del reality di Canale5.

La prossima edizione del Grande Fratello aprirà i battenti a settembre e nell'attesa di scoprire chi saranno i concorrenti che varcheranno la soglia della Casa più spiata d'Italia, anche un'ex gieffina ha deciso di proporsi per tornare al GF. Di chi si tratta?

GF, ex gieffina si candida per entrare di nuovo nella Casa: di chi si tratta?

Nonostante manchino ancora alcuni mesi all'accensione delle luci della Casa del GF, ci sono già rumors di possibili concorrenti che potrebbero entrare nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Anche per questa edizione si cercano personaggi vip e nip e diversi protagonisti del mondo dello spettacolo sembrano interessati alla notorietà che il Grande Fratello potrebbe offrire.

Di recente, inoltre, un'ex gieffina molto nota ha chiesto alla redazione di poter entrare ancora una volta nella Casa più spiata d'Italia. Di chi stiamo parlando? Si tratta di Francesca De Andrè: intervistata da Nuovo, infatti, l'ex volto del programma di Canale5 ha rivelato che le piacerebbe poter tornare nella Casa e rimettersi in gioco per una nuova esperienza. Perciò, l'ex vippona ha lanciato un appello agli autori del programma, chiedendo loro di considerare la sua candidatura:

"Sono pronta per tornare in televisione! In autunno riparte il Grande Fratello e vorrei tanto rientrare nella Casa di Cinecittà. Io non sono certo una che fa annoiare. Quindi se cercano un po’ di movimento per il programma, io sono qua”

Figlia di Cristiano De Andrè e nipote del celebre cantautore Fabrizio De Andrè, Francesca è stata un'ex concorrente sia dell'Isola dei Famosi sia del GF. La showgirl aveva preso parte al reality qualche anno fa e si è legata nella Casa a Giorgio Tambellini. Il loro rapporto aveva lasciato perplessi gli spettatori del programma, vista la tossicità che lo permeava e la conduttrice di quella edizione, Barbara D'Urso, aveva preso posizione contro Tmabellini per il modo in cui trattava la fidanzata.

Nel 2022 Francesca De Andrè denuncia Giorgo Tambellini per maltrattaemnti e violenze e inizia per lei una lunga battaglia per ottenere la giustizia contro le violenze subite dal compagno. A I Fatti Vostri, raccontò:

"Ho aperto gli occhi e l’ho capito solo adesso, dopo avere toccato il fondo ed essermi ritrovata tra la vita e la morte. È iniziato tutto dopo il Grande Fratello, c’è stata una escalation di fasi alterne. Quando c’era la normalità, lo vedevo buono, con un potenziale da tirare fuori, era il mio intento da crocerossina. Poi sono cominciati una serie di avvenimenti diventati sempre più frequenti. C’erano dei black out durante i quali io non ero più Francesca, diventavo la De Andrè. Venivano fuori le sue insicurezze, la rabbia, la violenza e la crudeltà"

Solo nell'aprile di quest'anno è giunta una sentenza dal tribunale di Lucca che condannava Tambellini a tre anni e tre mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti. Una condanna che, anche a detta della stessa Francesca De Andrè, è troppo lieve e giunta molto in ritardo:

"È una condanna troppo lieve secondo me. Faremo appello e procederemo anche in sede civile. Non finisce qui. Nessun risarcimento può essere congruo rispetto alle sofferenze e al malessere vissuto . Io non confido più negli esseri umani e nella loro morale. Certe persone non cambiano. Ma quantomeno le donne possono incutere un po' di timore visto che giustizia può essere fatta"

GF, aperti i casting per la nuova edizione del reality

Sono già partiti i lavori per la prossima edizione del Grande Fratello: il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha chiuso i battenti a marzo e dovrebbe riprendere le trasmissioni per la metà di settembre. Ad annunciare l'apertura dei nuovi casting per la ricerca dei nuovi concorrenti è stato proprio il conduttore, che ha diffuso un messaggio sui social, invitando quante più persone possibili a presentarsi per essere selezionati come futuri gieffini.

Nonostante la trasmissione non riprenderà prima della metà di settembre, Alfonso Signorini ha già annunciato che hanno riaperto i casting per cercare i futuri gieffini della nuova edizione del GF. Il conduttore, che l'anno scorso ha persino ricevuto diverse lettere da potenziali concorrenti del programma, nelle quali questi ultimi raccontavano la loro storia e chiedevano la possibilità di partecipare ai casting (tra loro anche un frate!), ha deciso di interessarsi personalmente alla ricerca dei nuovi concorrenti.

Il direttore del settimanale Chi, infatti, ha intenzione di essere in prima linea e contribuire alla formazione del prossimo cast di gieffini del GF e per farlo ha lanciato un vero e proprio appello sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, Alfonso Signorini ha pubblicato un post con un messaggio, invitando gli aspiranti gieffini a contattarlo personalmente, tramite un messaggio in direct e raccontargli qualche particolare della loro vita

