Francesca De André: condannato l'ex fidanzato Giorgio Tambellini

Gossip TV

E' stato condannato a tre anni e tre mesi l'ex fidanzato di Francesca de André, nipote di Fabrizio.

E' stato condannato a tre anni e tre mesi l'ex fidanzato di Francesca De André, Giorgio Tambellini. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Lucca a quasi un anno dall'apertura del processo.

Francesca De André, l'ex fidanzato condannato a tre anni e tre mesi

La denuncia è stata fatta dalla nipote del celebre cantautore dopo i fatti che risalgono all'aprile 2022 quando vivevano insieme in un appartamento in provincia di Lucca. La vicina di casa della De André, come lei stessa ha raccontato, le ha salvato la vita. E' stata lei a chiamare i soccorsi vedendo la nipote del celebre cantautore a terra con il volto tumefatto. A seguito dei fatti, era scattato un divieto di avvicinamento da parte dell'ex fidanzato.

Francesca in seguito è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un trauma cranico. Questo il drammatico racconto della nipote di Faber al magazine Chi nel 2022:

"Mi ha colpito, picchiato anche mentre ero a terra incosciente. Non appena ho ripreso i sensi, la mia vicina di casa, che aveva sentito le urla, mi ha salvato: mi ha portato da lei e, spaventata, ha chiamato Carabinieri e ambulanza. Ma anche lui li aveva chiamati, per coprirsi le spalle. Il comandante Massimiliano De Luca, al quale devo tutto, ha capito immediatamente la situazione. In quel momento è successo il delirio. Lui è scappato da dietro casa, nel bosco, portando con sé il mio cellulare dove c’erano le prove di altre aggressioni."