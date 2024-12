Grande Fratello, Eva Grimaldi affronta Javier Martinez: "Helena è molto fragile" (VIDEO)

Gossip TV

Incuriosità dalle varie dinamiche della Casa del Grande Fratello, la nuova concorrente Eva Grimaldi ha cercato un momento di tranquillità per farsi raccontare da Javier Martinez del suo rapporto speciale con Helena Prestes.

Javier Martinez è uno dei protagonisti più amati e chiacchierati dell'attuale edizione del Grande Fratello anche per il suo ambiguo rapporto con Helena Prestes. A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato la new entry Eva Grimaldi, che ha deciso di affrontare il pallavolista argentino.

Eva e Javier a confronto su Helena

Neanche il tempo di varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello che Eva Grimaldi ha iniziato a commentare e criticare le varie dinamiche della Casa. Dopo aver messo in guardia Shaila Gatta da Lorenzo Spolverato, l'attrice ha deciso di affrontare Javier Martinez per cercare di capire cosa è realmente successo con Helena Prestes.

Per l'ex tentatore di Temptation Island, Helena non è mai stata davvero un'ipotetica fidanzata. Le ha sempre voluto bene, prendendo a cuore tante discussioni in cui ha sentito l'esigenza di prendere le parti della ragazza, ma non è una persona con cui lui potrebbe iniziare una storia d'amore. "Perché non riesci a parlare con Helena come parli con me? Lei è una ragazza molto fragile." ha domandato Eva provocando la reazione del pallavolista, che ha rivelato di non tollerare la gelosia immotivata della modella brasiliana e chiarito il suo rapporto con Chiara Cainelli: "Se non stai vicino a lei come vuole lei, è guerraAbbiamo dormito insieme, nel pomeriggio, dopo 17 giorni".

Sia la Grimaldi che Amanda Lecciso, anche lei presente al discorso, hanno invitato Javier ad affrontare Helena per chiarirle la sua posizione. Entrambe le concorrenti hanno confessato i reali motivi della gelosia della modella: teme di aver perso un amico e le attenzioni che donava a lei, ora lui le dona a un'altra donna. Dopo aver ascoltato le sue compagne di avventura, il concorrente argentino ha spiegato di non avvertire ancora l'esigenza di parlare con lei.

Javier distante da Chiara

L'ultima puntata del Grande Fratello ha un pò destabilizzato Javier Martinez, che ha deciso di prendere le distanze sia da Helena Prestes che Chiara Cainelli. Parlando con Zeudi Di Palma, la nuova concorrente ha rivelato il motivo che avrebbe portato l'argentino ad allontanarsi da lei, ovvero il suo confronto con Lorenzo Spolverato: "Non capisco perché debba metterci così tanta foga nel dire la sua opinione, quando lui in realtà non c'entra nulla. È stato il primo a non essere chiaro in modo fermo. Lui mi ha detto ‘Proprio per questo lo giudico', ma invece, secondo me, dovrebbe cercare di comprenderlo".

Parlando di Javier, Chiara ha rivelato di aver dormito nel suo stesso letto, ma di aver notato un allontanamento da parte del gieffino: "In realtà abbiamo dormito separati, io da una parte e lui dall'altra, quindi ci siamo solo tenuti compagnia. E poi, alla fine, ci siamo dati un abbraccio. Siamo stati abbracciati per cinque minuti. Mi è sembrato un po' infastidito. Forse stasera è un po' sfuggente". Zeudi, dal canto suo, ha cercato di rassicurarla: "Javier è un po' particolare quando si arrabbia". Ma sarà davvero Lorenzo il motivo del loro allontanamento? La giovane giocatrice di scacchi riuscirà a trovare un confronto diretto con lui?

Ricordiamo proprio Javier questa settimana è al televoto insieme a Helena, Bernando, Emanuele, Lorenzo e Zeudi. Chi uscirà dalla Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

