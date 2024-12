Grande Fratello, Stefano Tediosi torna sui social dopo l'eliminazione: le prime parole dell'ex tentatore

Gossip TV

Dopo Federica Petagna, anche Stefano Tediosi è stato costretto a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex discusso tentatore di Temptation Island.

Stefano Tediosi è stato eliminato dal gioco durante l'ultima diretta del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dalla sua uscita di scena, la nuova fiamma di Federica Petagna ha deciso di tornare sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella Casa.

Le prime dichiarazioni di Stefano Tediosi dopo l'eliminazione dal gioco

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 16 dicembre 2024 su Canale 5, Stefano Tediosi è stato eliminato dal gioco. Proprio come Federica Petagna, l'ex tentatore di Temptation Island è stato il meno votato dal pubblico ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini.

A pochi giorni dalla sua eliminazione, Stefano è tornato sui social per fare un piccolo bilancio della sua esperienza nella Casa del Gf e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto. Non solo. Per la gioia di tutti i suoi fan, l'ex discusso volto dell'ultima stagione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha postato una foto a Roma insieme alla sua amata Federica:

Volevo ringraziare tutti quelli che in questa mia esperienza del Grande Fratello mi hanno seguito e accompagnato credendo in me. Uscendo ho trovato tutti i vostri pensieri positivi e questo mi ha riempito di gioia. È stato un viaggio in vostra compagnia, anche se a distanza. Siete e sarete la mia forza. Vi voglio bene.

La mamma di Shaila pronta a entrare nella Casa del Gf

Il Natale nella Casa del Grande Fratello si prospetta ricco di emozioni e colpi di scena. Il promo della prossima puntata del reality show di Alfonso Signorini, infatti, ha svelato che la madre di Shaila Gatta entrerà nella Casa più spiata d'Italia e si occuperà di preparare il pranzo di Natale per tutti gli inquilini. Un'anticipazione che ha già fatto il giro del web, scatenando diversi commenti, sia positivi che negativi.

Il pubblico ha fatto la conoscenza della madre di Shaila, solo qualche settimana fa quando ha varcato la famosa porta rossa per un confronto e non è sfuggita la sua antipatia nei confronti di Lorenzo Spolverato, con cui la figlia aveva intrapreso una relazione. Il suo arrivo nella Casa, quindi, potrebbe scatenare non poche tensioni. Dopotutto, anche il concorrente milanese ha ammesso di essere rimasto molto male per le parole dure che la donna ha avuto nei suoi confronti e che spera possa cambiare idea. L'appuntamento con il Gf è per lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

