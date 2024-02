Grande Fratello, esplode la lite nella Casa e la regia interviene con la censura!

Gossip TV

Al GF non mancano le liti e nell'ultima che è esplosa nella casa la regia è stata costretta a intervenire e censurare!

All'interno della casa del Grande Fratello le liti sono all'ordine del giorno e con l'avvicinarsi della finale le tensioni tra i gieffini aumentano sempre di più. L'ultima lite è esplosa oggi tra due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini: stiamo parlando di Federico Massaro e Alessio Falsone.

GF, Alessio Falsone e Federico Massaro litigano: la regia interviene con la censura

Il motivo scatenante della lite riguardava l'assenza di proteine in polvere in cucina: Alessio Falsone si era recato lì per cercarle, ma non trovandole ha accusato Federico Massaro di averle prese. Da qui tra i due gieffini è nata una furiosa lite! In effetti da un video pubblicato dal GF, si vede Federico assumere delle proteine da un sacchetto contenuto in un cassetto.

Falsone, che si era avvicinato poco dopo, si è lamentato con Beatrice Luzzi di non trovare le proteine, sulle quali ha svelato aveva scritto il nome per evitare fraintendimenti. L'attrice gli ha allora consigliato di parlarne con Massaro e Paolo Masella, gli unici altri due concorrenti che fanno uso di proteine in polvere. Tuttavia, il concorrente nip è apparso subito convinto che la colpa fosse del primo e ha aggredito verbalmente Massaro, nonostante quest'ultimo si difendesse dicendo di non saperne niente. Dopo aver rovistato nella pattumiera, Alessio ha trovato il sacchetto con il suo nome ed è tornato alla carica con Federico:

"Tu sei l'unico che prende le proteine"

Tuttavia, Massaro si è difeso, dicendo al coinquilino di andare in confessionale e guardare i video:

"Non sono stato io! Non mi devi accusare. Chiedi a chiunque, vai in confessionale e fatti dare i video. Non devi guardare me o accusarmi. Chiedi se ho mai rubato qualcosa a qualcuno. A te ogni tanto ti girano troppo"

Secondo il web, inoltre, Falsone, prima di dirigersi verso il confessionale, avrebbe pronunciato una bestemmia, obbligando così la regia del GF a intervenire con la censura.

