Grande Fratello, Enzo Bambolina dopo la squalifica di Lino Giuliano: "Non era una trappola!"

Il Tiktoker Enzo Bambolina, ha commentato la squalifica di Lino Giuliano ufficializzata nel corso del primo appuntamento con il Grande Fratello.

Lino Giuliano, recentemente annunciato come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, è stato squalificato dal reality show prima ancora di poter fare il suo ingresso nella Casa.

Grande Fratello, Enzo Bambolina commenta la squalifica di Lino Giuliano

La decisione è stata ufficilizzata ieri nel corso della prima puntata della nuova edizione.

"Doveva partecipare Lino Giuliano, ma pochi giorni fa ha pubblicato un commento omofobo sul suo profilo social. Lino ha prontamente ritirato il commento e si è scusato, dimostrando un sincero pentimento. Tuttavia, tale linguaggio e contenuti, che offendono le persone di buon senso, non sono in linea con i valori di Mediaset e Endemol”, ha dichiarato il conduttore.

Lino, ha commentato la vicenda sui social, ribadendo le sue scuse e mostrando un grande rammarico per aver perso l'occasione di far parte del cast del Grande Fratello.

Anche la sua ex fidanzata Alessia Pascarella, con la quale Lino ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island, ha voluto dire la sua sull'esclusione del campano, affermando che il suo ex non è affatto omofobo e ha chiarito che, sebbene il commento fosse inaccettabile, è stato espresso in un momento di rabbia in seguito a una diffamazione anche se, tale accusa, è stata respinta seccamente da colui che ha ricevuto l'offesa, ovvero Enzo Bambolina che ha ribadito che il suo commento non voleva ledere nessuno ed era semplicemente ironico.

Enzo è intervenuto sui social, post puntata, commentando la squalifca di Giuliano:

"E’ stato spiacevole udire il conduttore del Grande Fratello che ha declinato l’entrata di Lino Giuliano nella Casa. Ho sempre “punzecchiato” i personaggi noti e mi diletto nel farlo anche perché questo fa parte del mio “personaggio”. Un personaggio, ribadisco, pungente ed ironico al contempo. Non ho preparato trappola alcuna, ne era mia intenzione farlo squalificare e ciò l’ho dichiarato dal primo momento che si è innescata questa sommossa di post tra me e Lino, dopo il suo commento sgradevolissimo."

"Concludendo voglio affermare che non ho niente contro questo ragazzo e che la vita gli possa riservare tanta fortuna e serenità."

