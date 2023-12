Grande Fratello, ecco cosa ha fatto Mirko Brunetti dopo aver lasciato Greta: gli eloquenti gesti

Gossip TV

I significativi gesti social dell'ex gieffino, dopo aver comunicato a Greta di voler chiudere definitivamente la loro relazione nel corso della 27esima puntata del Grande Fratello.

Nel corso della 27esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, sabato 16 dicembre, Mirko Brunetti ha comunicato a Greta Rossetti di voler mettere un punto alla loro storia, nata quest'estate, nel corso della loro partecipazione a Temptation Island.

Grande Fratello, Mirko Brunetti cancella tutte le foto con Greta e smette di seguire la madre su Instagram

Mirko era da tempo in bilico, diviso tra l'affetto che ha sempre nutrito per Perla Vatiero, la sua ex fidanzata con la quale ha convissuto per diversi anni, e l'ex tentatrice con la quale ci sono state diverse incomprensioni, recriminazioni e gelosie nel corso dell'ultimo mese. Il 26enne, dopo aver parlato con Perla la scorsa settimana ha deciso di chiudere anche con Greta, convinto che quella magia che li legava, sia svanita.

"Rispetto a quello che ci siamo dati a Temptation - queste le parole di Mirko - ci ho creduto e avevo delle aspettative altissime. Ti ho sempre dato una figurai incondizionata, lo facevo perché credevo tantissimo in noi. Uscendo da Temptation non siamo stati bravi a gestire tante cose e siamo stati condizionati da persone che pensavo ci volessero del bene. Voglio dirti di trovare te stessa. Usa questo percorso per scoprire chi vuoi diventare. Ma stando fuori mi sono reso conto che quella magia che abbiamo provato si è rotta e non siamo mai riusciti a riprenderla. Penso che quello che ci siamo detti quando abbiamo chiuso la nostra relazione, anch’io devo ritrovare me stesso e penso che con queste consapevolezze e senza alcuna rabbia sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto”.

Greta, dal canto suo, ha affermato di essere delusa dal suo comportamento e successivamente di non credere che la magia tra loro sia svanita, ma, semplicemente che Mirko si sia fatto condizionare dalla pressione mediatica e dai social. All'indomani della puntata, Mirko appare sempre più convinto della sua decisione. Oggi, infatti, ha cancellato tutte le foto con Greta sul suo profilo Instagram e ha smesso di seguire la mamma della Rossetti, Marcella Bonifacio che nei giorni scorsi ha rilasciato diverse interviste spronando l'ex gieffino a dire la verità e affermando di non essersi comportato bene con lei e sua figlia.

"Non è vero quello che ha detto della magia che si è spezzata tra noi - ha confidato Greta a Federico - penso solo si sia fatto prendere da una questione mediatica che tutti gli andavano contro, che non sapeva prendere una decisione, allora ha deciso di distanziarsi da entrambe. Io però lo ringrazio perché mi ha dato una grande mano, mi ha fatto aprire gli occhi. Ha sentito la pressione, ho capito che un uomo che non ha le “castagne”, anzi, non dico che non le ha ma non come voglio io. Ad oggi è indifendibile, ha scelto i social non se stesso "

