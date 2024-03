Grande Fratello: ecco come avrebbe reagito Anita Oliveri all'ondata di odio del web

Anita Oliveri, è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello e in considerazione del fatto che è stata la principale antagonista di Beatrice Luzzi, la concorrente più amata del reality, è stata spesso oggetto di cattiverie feroci da parte del popolo del web. Secondo quanto ha riferito ieri Alessandro Rosica, "Anita sarebbe sotto shock" per l'odio che sta ricevendo.

Anita sarebbe sotto shock per la montagna di💩ricevuta in questi mesi, soprattutto ora. È stata presa in giro da Alfonso. Dato che le ha sempre fatto credere di essere amata. Purtroppo è questa la realtà Anita. Chi semina💩non può di ricevere in cambio diamanti #grandefratelllo