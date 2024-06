Grande Fratello, è finita l'amicizia tra due gieffine dell'ultima edizione?: "Le ho scritto, ma non ha mai risposto"

Gossip TV

La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Letizia Petris, vuota il sacco sul rapporto di amicizia nato nella Casa di Cinecittà con la sua ex compagna di avventura Heidi Baci.

È finita l'amicizia tra due ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello? Stiamo parlando di Heidi Baci e Letizia Petris, che rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan sui social ha rivelato di aver scritto alla sua ex compagna di avventura, ma di non aver mai ricevuto risposta.

La rivelazione di Letizia Petris

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Nell'attesa, la finalista Letizia Petris ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan su Instagram rivelando come è stato tornare alla realtà di tutti i giorni dopo l'esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini:

Quando sono uscita ho avuto un picco di autostima e felicità a mille! Adesso ovviamente sto tornando alla realtà della mia vita, guardando in faccia tutti i mostri nell’armadio e affrontandoli con una maturità differente. Sono più matura, più donna ma le mie insicurezze e le mie sensibilità saranno sempre parte della mia vita ed è per ciò per cui le persone mi vogliono bene. Non sarà mai una cosa che cambierò e annullerò, posso migliorarla. Però non è così facile tornare alla vita normale, ecco… pensavo fosse un po’ più semplice.

La Petris ha poi continuato raccontando di come il passato l’abbia cambiata e dell’importanza di avere al suo fianco un uomo come Paolo Masella. I due, che si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello, sono diventati inseparabili, tanto che la ragazza sta pensando di trasferirsi a Roma proprio dove abita il suo fidanzato:

Per me non è dura lasciare il passato. Per me è dura lasciare le ferite che quest’ultimo ha causato. Il passato ti cambia e alcune cicatrici fanno male. Anche se quel fatto non ti tocca più, non ne parli, non ti genera sensazioni o emozioni, ti ha cambiata. Io sono andata avanti, ma il mio passato fa parte di me, non posso far finta non esista. Ad oggi Paolo mi sta dando una grande mano a superare le mie fragilità e la paura che se ne possa andare via come hanno fatto tutti. E ne sono grata perché non è da tutti trovare qualcuno che ti aiuti a curare ferite che non ha causato lui. Infine, la modella ha ammesso di aver affrontato un percorso di terapia. Se mi arriva una bella occasione sì, mi trasferirei a Roma.

Letizia Petris e Heidi Baci ai ferri corti?

Nella Casa del Gf, Letizia si è legata molto anche a Heidi Baci, anche se non hanno avuto modo di approfondire la loro amicizia vista la decisione di quest'ultima di abbandonare il gioco. Ora, però, che il reality è terminato pare che tra le due ragazze non sia cambiata o evoluta la situazione. La fidanzata di Paolo, infatti, ha rivelato di aver scritto parecchie volte all'ex giffina, ma di non aver mai ricevuto una risposta: "Le ho scritto parecchie volte ma non ha mai visto. Le lascio il tempo di riprendere l’equilibrio della vita reale". La loro amicizia è davvero giunta al capolinea o si tratta solo di un periodo di assestamento?

