Grande Fratello, è Edoardo Sanson il fidanzato di Anita Oliveri da ben sette anni: tutta la verità

Alessandro Rosica ha svelato l'identità misteriosa del fidanzato di Anita Oliveri, la giovane romana tra i protagonisti del Grande Fratello.

Grande Fratello, Anita Oliveri: spunta il nome del fidanzato: Edoardo Sanson

Sul profilo Instagram di Investigatore Social sono apparse le foto del ragazzo legato alla Oliveri che durate la sua permanenza nella Casa ha continuato ad affermare di essere legata ad una persona anche se non hai mai detto di essere fidanzata. Il compagno di Anita, è un ragazzo romano di 28 anni, il cui nome è Edoardo Sanson. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Signorini ha domandato ad Anita del suo fidanzato dopo che la romana ha respinto Federico Massaro che pare si fosse preso una cotta per lei. Il conduttore ha poi detto alla gieffina che non hanno trovato alcuna traccia del suo misterioso compagno ma la Oliveri ha quindi ribadito di non essere fidanzata anche se ha dichiarato di essere sentimentalmente legata a lui e nessun'altro.

"Anita Olivieri con il compagno Edoardo Sanson - si legge sulla pagina di Investigatore Social - Sono fidanzati ufficialmente da circa 7 anni. Lui 28enne romano, molto riservato. In questi anni stavano pensando di convolare addirittura a nozze. Anita però all’interno della casa ne ha parlato poco e niente, inizialmente l’ha addirittura nascosto, prendendo in giro Alfonso e autori. Sarà perché vuole tenere il suo amore riservato?!? O magari c’è dell’altro? Come sempre nessuno fa controlli, chiunque potrebbe benissimamente inventare la qualunque, così da entrare nei programmi. Infatti negli ultimi anni abbiamo visto di tutto, tra finti laureati, finti ricchi e finti single. Ecco perché ad oggi la tv non ha più credibilità, nessuno sa fare il proprio lavoro"

