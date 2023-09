Grande Fratello, Dagospia svela l’arrivo di un nuovo concorrente

Dopo Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan, il portale di Roberto D'Agostino, Dagospia, ha svelato il settimo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show targato Mediaset condotto per la quinta volta consecutiva da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Ecco cosa ha riportato Dagospia:

La nota cantante originaria di San Severo, Rosanna Fratello, si aggiungerà dunque al cast della nuova edizione così come il giornalista Giampiero Mughini che lo ha confermato proprio al portale di D'Agostino. Per la Fratello e Mughini si attende solo l'ufficialità sui profili social del reality. La Casa più spiata d'Italia aprirà ufficialmente la porta rossa lunedì 11 settembre 2023 con il debutto della nuova edizione il cui cast sarà equamente diviso tra concorrenti Vip e Nip.

La nuova edizione del Grande Fratello svelata su Chi:

"Quest'anno il reality vuole raccontare ciò che accade nella Casa, come di consueto, privilegiando le storie più curiose e avvincenti. L'ingrediente principale del Grande Fratello sono i concorrenti con i loro racconti, le loro esperienze, i loro caratteri. Un elemento di novità sta nel fatto che verranno messe insieme le vite di persone comuni, che non hanno alcuna frequentazione con il mondo della Tv, con persone che hanno avuto e hanno ancora una vita in 'Tv.

II cortocircuito tra queste due sfere promette già bene. Come interagiranno? Cosa scopriranno? Un ingrediente nuovo e originale. Il programma si pone come obiettivo quello di raccontare e analizzare in modo approfondito l'autenticità di certi comportamenti, cercando anche di spiazzare un po' tutti con qualche stratagemma. Perché, dopo 23 anni. la sfida più ambiziosa è proprio quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni."