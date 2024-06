Grande Fratello, Cristina Plevani commenta la possibile sua partecipazione al reality dopo la vittoria nella prima edizione

Stando a un rumor diffuso da Ivan Rota su Dagospia, la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe vedere il ritorno di una celebre ex concorrente: Cristina Plevani, che partecipò al reality nella sua prima edizione nel 2000, vincendo il programma.

Durante la sua permanenza nella Casa, Cristina visse una dolce storia d'amore con Pietro Taricone, scomparso diversi anni fa. Con il suo carattere determinato e la sua dolcezza, la Plevani riuscì a conquistare il pubblico, che la premiò facendola trionfare nel primo Grande Fratello.

Attualmente, sui nomi dei possibili concorrenti vige ancora il massimo riserbo. Negli ultimi giorni, diversi vip hanno smentito la loro partecipazione al GF, tra cui Al Bano, che ha categoricamente negato i rumors riguardanti la sua presenza nella Casa.

Ieri, l'ex gieffina, ha ripreso la notizia smentendo i rumors sulla sua possibile partecipazione. Inoltre la Plevani ha risposto a chi ha espresso il proprio dissenso sulla sulla sua probabile partecipazione:

"Apprendo di questa notizia dai social. Apprendo anche, dai commenti, che per molti sono antipatica, cerco visibilità e che vado per soldi (si perché gli altri vanno per la gloria ) Come si dice? L'importante è che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla. Per il resto, continuate a parlarne, mi date ancora più visibilità. (Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa@@e agli haters)".