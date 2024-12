Grande Fratello, cosa è successo tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi? "Lui è disperato, teme che venga fuori tutto"

Gossip TV

Al Grande Fratello continua il mistero su ciò che è accaduto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani: cos'è successo tra i due gieffini? A far luce ci sarebbe un retroscena svelato da Maria Vittoria Minghetti.

Tra le ultime dinamiche che hanno incuriosito gli spettatori del Grande Fratello c'è il rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. L'ex cantante dei Gazosa e l'attore, infatti, sono diventati particolarmente uniti nel corso delle precedenti settimane, al punto che Jessica ha confessato di nutrire per Luca, che ha un compagno al di fuori del reality di Canale 5, dei sentimenti che vanno oltre l'amicizia. La vicinanza tra Luca e Helena ha poi provocato la gelosia di Jessica che ha più volte ribadito quanto Helena fosse "pericolosa e crudele". Se però con Prestes le cose sembrano essersi appianate, con Luca continua a esserci una forte tensione. Ma che cosa è successo tra Luca e Jessica? A svelare un inaspettato retroscena ci ha pensato Maria Vittoria Minghetti.

GF, cosa è successo tra Luca e Jessica? Parla Maria Vittoria Minghetti!

Il rapporto tra Jessica e Luca ha subito un improvviso cambiamento che ha lasciato interdetto il pubblico del GF: cosa è successo tra i due gieffini? Nel corso dell'ultima diretta del reality show, pur esortata da Alfonso Signorini, Jessica non ha voluto svelare cosa era accaduto tra loro, preferendo dichiarare "non parlo perché sono una signora". La sua frase, come le hanno fatto notare Stefania Orlando ed Eva Grimaldi risultava molto ambigua e sembrava far intendere che tra loro fosse accaduto qualcosa di compromettente.

Jessica in un primo momento ha negato alle due gieffine che tra lei e Luca ci fosse stato qualcosa che non fossero abbracci e gesti affettuosi, preferendo non approfondire le sue parole. In un secondo confronto con Eva Grimaldi, Jessica ha rivelato di non poter approfondire quanto accaduto con Luca, su suggerimento della psicologa del GF.

In queste ore, tuttavia, anche Maria Vittoria Minghetti è tornata sull'argomento e ha rivelato a Ilaria Galassi, senza però far nomi, che "lui è disperato, si sta c***** sotto". La dottoressa romana ha aggiunto che era una situazione molto delicata, simile a quella vissuta da lei con Tommaso Franchi e di come era in ansia quando temeva che "tutto venisse fuori".

GF, Luca e Jessica: cosa c'è stato tra loro? "Lui è terrorizzato, teme venga fuori tutto"

Dato che Maria Vittoria non ha fatto nomi, non è ancora chiaro se si riferisse davvero a Jessica e Luca, ma secondo le teorie del web è probabile che siano loro i protagonisti di questo retroscena. Dalle parole di Maria Vittoria sembra che ci possa essere stato un tradimento di Luca con Jessica e che il gieffino ora non sappia come tirarsi fuori da tutto. Ma sarà davvero così?

La dottoressa romana ha confidato a Ilaria Galassi che "Lui è disperato, si sta cag**** sotto. Tu mi hai visto come stavo io in quella settimana, quando avevo paura che uscisse. Figurati per una cosa del genere. E' normale. L'ha sminuita tantissimo, ma gli tremava la sigaretta ieri, hai visto, il corpo parla". E anche Ilaria Galassi si è detta d'accordo con lei, aggiungendo: "Ma assumersi le proprie responsabilità no?".

Non sono solo le due gieffine a pensare che Luca Calvani possa aver giocato con Jessica Morlacchi, ma anche Sara Tommasi aveva criticato Luca Calvani: "Istiga Jessica, faceva lo stesso con me all'Isola". Secondo Sara, infatti, Luca punterebbe solo a vincere e avrebbe con Jessica un comportamento da "profumiere" solo per illuderla e portare avanti il suo gioco.

e quindi luca calvani ha tradito il compagno con jessica beh che dire lunedì sarà una puntata incredibile se la smettessero di censurare ogni cosa però pic.twitter.com/WL7EcuABcv — letteralmente alla frutta (@teresanna__) December 21, 2024

