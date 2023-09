Grande Fratello, Claudio Roma inaugura la sua palestra il giorno dopo l'eliminazione: coincidenze?

Gossip TV

Nel daytime alcuni dei concorrenti del GF hanno commentato l'inaugurazione della palestra di Claudio Roma, avvenuta a un giorno esatto dalla sua eliminazione dal programma!

Claudio Roma è stato il primo concorrente a essere eliminato in questa edizione del Grande Fratello. Nel corso del televoto andato in onda lunedì, 25 settembre, su Canale5, il gieffino è stato costretto ad abbandonare la Casa, dopo che Alfonso Signorini ha svelato le preferenze dei telespettatori.

GF, Claudio Roma inaugura la palestra a un giorno esatto dalla sua eliminazione dal reality: coincidenze?

Personaggio molto controverso, Claudio Roma si era però ben inserito nel gruppo, nonostante qualche discussione a causa di alcune affermazioni verso la cantante Fiordaliso, che secondo il gieffino non avrebbe dovuto aspirare a chissà che sogni, poiché era la più grande per età nella Casa. Parole che avevano provocato la reazione furiosa della cantante e la risposta piccata di Massimiliano Varrese, il quale aveva ricordato al nip che l'avere un sogno non dipendeva dall'età, ma da altri fattori e che solo perché Fiordaliso ne aveva realizzati già tanti, non voleva dire che non potesse averne ancora. Dal pubblico, Roma non è stato particolarmente apprezzato, tanto da decidere di eliminarlo al primo televoto della nuova edizione.

Il gieffino, nel daytime di oggi, mercoledì 27 settembre, è stato chiamato in causa dai suoi ex compagni di reality, i quali hanno approfittato per mandargli un saluto. Tuttavia, a sorprendere gli spettatori non è stato il saluto rivolto dai gieffini all'ex compagno, quanto una frase pronunciata da Samira Lui nei suoi confronti:

"Chissà com'è andata l'apertura della palestra..."

Anita Olivieri ha chiesto quando era previsto l'evento e quando l'ex professoressa ha svelato che era tenuta proprio il giorno dopo l'eliminazione, lasciando a bocca aperta la nip. Coincidenze? Ad avvalorare la tesi che non si trattasse solo di una coincidenza è la decisione della regia di staccare l'audio sul dialogo che è seguito alla scoperta della data dell'inaugurazione, come dimostra un video su Twitter.

Vedi te la coincidenza che ieri Claudio aveva l'apertura della palestra e guarda caso è uscito.

Naturalmente hanno staccato l'audio #grandefratello #gf pic.twitter.com/usYJ82zozI — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 26, 2023

