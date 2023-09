Grande Fratello, Claudio Roma è amico di un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne: ecco di chi parliamo!

Gossip TV

Claudio Roma è tra gli ultimi nip a essere entrato nella Casa del GF. E dal suo profilo Instagram sembra che sia amico di un noto e discusso ex corteggiatore della scorsa edizione di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta!

Nella seconda puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, venerdì 15 settembre, abbiamo visto l'entrata nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini di Claudio Roma, giovane imprenditore romagnolo, che - stando al suo profilo Instagram, sarebbe grande amico di un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ecco di chi parliamo!

GF, Claudio Roma è amico di Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Nicole Santinelli

Giunto ieri in Casa insieme a Giampiero Mughini, special guest di questa edizione, Claudio Roma porta con sé una storia di cadute e riscatto, come molti dei suoi compagni di viaggio. Ecco come si è presentato:

"Sono Claudio, ho 34 anni, abito in riviera romagnola, posto meraviglioso. Mi sono laureato in veterinaria, ma ho sempre fatto tutt'altro. Ora, sono un piccolo imprenditore nel campo del wellness. A 16/17 anni ho preso una strada sbagliata, è stato il momento più basso della mia vita e quando arrivi a deludere la tua famiglia, che ti dà tutto, allora, a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per ricominciare. Ho pagato caro, ma il caro che mi serviva: ho fatto servizi sociali, ho lavorato in un ospizio, con i malati terminali. I miei genitori sono fieri di me? Bisognerebbe chiederlo a loro, so che mio papà lo dice ai suoi amici. Sono single, sono un amatore delle donne. Si dice amatore, non dongiovanni. La donna giusta esiste? Se esiste, non lo so, intanto la continuo a cercare."

Oltre a presentare una storia personale incredibilemente interessante e tutta da svelare, Claudio Roma ha anche delle amicizie che sono saltate subito all'occhio a chi ha sbirciato il suo profilo Instagram: sembra, infatti, che tra i suoi amici più stretti figuri un noto e discusso corteggiatore della scorsa edizione di Uomini e Donne. Parliamo di Carlo Alberto Mancini, ex scelta di Nicole Santinelli, la cui relazione è durata una manciata di settimane, per poi sfumare in un nulla. I fan del dating show ricorderanno ancora la diretta in cui Mancini ha comunicato su Instagram della fine della loro storia, a poche ore dall'addio, scatenando la rabbia di Nicole e attirandosi diverse critiche. E, ovviamente, lo stesso ex corteggiatore non ha potuto fare a meno di augurare un grande in bocca al lupo al suo amico, condividendo questo messaggio sui social:

"Troppo emozionante davvero vederlo entrare nella Casa ed essendo mio fratello mi mancherà tantissimo, chiaramente come un fratello, però devo dire che la felicità per il suo ingresso e per lui allevierà la mancanza. Gli auguro davvero ogni gioia possibile, in bocca al lupo fratello!"

Scopri le ultime news su Grande Fratello