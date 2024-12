Grande Fratello, Chiara Cainelli stronca alcuni degli inquilini: "Sono così teatrali, non mi ci rivedo" (VIDEO)

Gossip TV

Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori si sono confrontati sulle prime impressioni che hanno avuto sui compagni nella Casa del GF. Ecco cosa ha dichiarato la new entry del reality show.

Chiara Cainelli è entrata al Grande Fratello da qualche settimana e ha deciso di condividere le sue impressioni sugli inquilini della Casa con Emanuele Fiori, altra new entry nel reality show di Canale 5. Durante la loro chiacchierata, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mancato di stroncare alcuni dei gieffini, definendoli estremamente "teatrali".

GF, Chiara Cainelli stronca gli altri inquilini: "Così teatrali, non mi ci trovo molto"

Chiara Cainelli, pur essendo un ex volto della tv, vista la sua presenza nel trono classico del popolare dating show di Uomini e Donne, ha più volte ammesso di non essere molto interessata alle telecamere e con il suo comportamento tranquillo è in netto contrasto con l'atteggiamento di altre gieffine. Chiacchierando con Emanuele Fiori, Chiara ha ammesso di aver ben chiaro che tipo di persone siano gli inquilini del GF.

Il cast di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è composto da una grande varietà di personaggi nip e vip: modelli, ex showgirl, ma anche la giovanissima Perla Maria, ex volto del Collegio, ma anche attori, dottoresse, idraulici ed ex veline, come Shaila Gatta. Sul campionario di protagonisti del GF l'ex corteggiatrice ha espresso un'opinione ben chiara e che sembra una decisa stroncatura degli inquilini.

Secondo Chiara, infatti, la maggior parte dei gieffini sono "molto teatrali" ed è proprio con Emanuele Fiori che è riuscita a instaurare un certo feeling, dato che sono molto cauti e rispettosi. Anche con le altre ragazze nella Casa fa fatica a relazionarsi, perché sono molto esuberanti, ed è qualcosa che le risulta molto insolito, "perché nella vita reale non mi capita di frequentare persone così diverse da me".

GF, le opinioni di Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori sugli inquilini

Emanuele Fiori si è detto d'accordo con Chiara Cainelli e ha ammesso che tra loro potrebbe esserci una bella amicizia anche fuori dalla Casa del GF. Il gieffino ha poi provato a esaminare singolarmente i vari inquilini e ha detto la sua sul loro comportamento. Tra coloro con cui riesce a relazionarsi maggiormente ci sono sicuramente Maria Vittoria, che il concorrente definisce "buona e gentile" e per nulla interessata alle telecamere. Della dottoressa romana, Fiori ammette di apprezzare che la sua sincerità. Anche con Stefano, aggiunge Fiori, ha instaurato un bel rapporto:

"Lui mi ricorda i miei compagni di squadra, fa il suo è molto tranquillo"

I due gieffini hanno speso parole positive anche su Javi ("lui è molto simile a me, una persona buonissima"), Alfonso D'Apice e Zeudi Di Palma, che Fiori dichiara di trovare molto simpatica e con cui potrebbe nascere non una relazione, ma una bella amicizia.

Invece, ha poi dichiarato Emanuele, con Helena Prestes non riesce a instaurare nessun rapporto: "Troppo esuberante, non condivido il suo comportamento". Mentre Chiara Cainelli ha aggiunto che con alcune delle gieffine non ha mai scambiato neppure una parola, come Amanda e Jessica.

