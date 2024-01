Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Anita, Beatrice, Federico, Monia, Paolo, Rosanna, Sergio o Stefano? I sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentunesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Paolo Masella, Rosanna Fratello, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Chi sarà l'eliminato di questa sera? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera è prevista una nuova eliminazione. Il televoto è in positivo: i telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda “chi vuoi salvare? Sono otto i concorrenti in nomination. I sondaggi sono particolarmente incerti e contrariamente a quanto si possa pensare, Anita Oliveri non rischia l'eliminazione è anzi tra i concorrenti più votati.

Sul Reality House, al primo posto si posiziona Beatrice con il 35%. Al secondo posto, Stefano con il 12%. Al terzo posto, Anita con l'11. Al quarto Federico con il 9%, quinto Paolo, sesto Sergio, settimo Rosanna e all'ottovo posto Monia.

Sul forum del Grande Fratello, al primo posto, troviamo Beatrice con 42%, a seguire Anita con il 13%, al terzo Sergio con il 10%. Al quarto posto si posiziona Stefano, al quinto Paolo, sesto Monia, settimo Rosanna e ultimo Federico.

