Grande Fratello: chi sarà il preferito tra Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross? I sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il dodicesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross​. Chi sarà il preferito? I sondaggi.

Nella puntata di stasera il televoto non è ad eliminazione. I due più votati saranno preferiti e nessuno sarà eliminato. Stando ai sondaggi, Mariavittoria sembra sarà una dei preferiti mentre la sfida tra Shaila e Clayton è aperta.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Mariavittoria con il 54%. Al secondo posto, Shaila con 27%. Al terzo posto, Clayton con il 18%.

Sul Realy House, al primo posto si posiziona Mariavittoria con il 50%. Al secondo posto, Shaila con 34%. Al terzo, Clayton con il 16%

Grande Fratello: anticipazioni della puntata di martedì 12 ottobre

Oggi, martedì 12 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Nel corso della settimana Federica ha avuto modo di cercare un chiarimento con il suo ex fidanzato Alfonso ma, questa sera, entrerà in gioco Stefano Tediosi, al quale è molto vicina dopo l’esperienza a “Temptation Island”. Sarà la prima volta in cui Alfonso e Stefano avranno modo di confrontarsi, cosa succederà?

Tommaso tornerà in Casa dopo l’esperienza al Gran Hermano. Come reagirà Mariavittoria, attanagliata dai dubbi su quello che è successo in Spagna?

Questa sera ci sarà anche modo di scoprire cosa è accaduto a Enzo Paolo che ieri ha momentaneamente abbandonato il gioco.

Infine, il verdetto del televoto: chi verrà salvato tra Clayton, Mariavittoria e Shaila?

