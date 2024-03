Grande Fratello, Cesara Buonamici sull'esperienza come opinionista: "Pensavo fosse un gioco e invece..."

Gossip TV

Cesara Buonamici ha rilasciato la sua intervista a Chi e ha raccontato la sua esperienza come opinionista del GF. Ecco cosa ha detto!

Il Grande Fratello si è conlcuso dopo 197 giorni con la finale di lunedì 25 marzo, andata in onda su Canale5. A vincere, spaccando stampa e pubblico, è stata Perla Vatiero, mentre Beatrice Luzzi si è guadagnata il secondo posto e un immenso amore da parte del pubblico italiano. Nonostante l'attrice abbia riscosso molto successo e sia considerata, quasi all'unanimità, la vincitrice morale di questa edizione, c'è qualcuno che proprio non riesce a trovare simpatica la gieffina: stiamo parlando dell'opinionista del GF, Cesara Buonamici.

GF, Cesara Buonamici sull'esperienza come opinionista: "Pensavo che fosse un gioco e invece..."

La giornalista e volto del TG5 è stata tra le avversarie, sebbene fuori dalla casa, di Beatrice Luzzi. Per Buonamici, infatti, l'atteggiamento troppo duro e spigoloso dell'attrice la portava a respingere i vari tentativi di integrazione nella Casa e rischiava di attribuirle il titolo di snob nel programma. In realtà, Beatrice non ha mai nascosto di essere altro rispetto ai suoi coinquilini e non sono mai mancate frecciatine varie sulla diversità, anche culturale, tra lei e altri concorrenti. Tuttavia, Cesara non è mai davvero riuscita a cambiare idea su Luzzi e fino alla fine ha preferito sostenere concorrenti come Anita Olivieri, che ha ribattezzato l'avversaria di Beatrice nella Casa, o Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese, da lei salvati in numerose occasioni.

Proprio in merito a una certa debolezza per questi concorrenti, al settimanale Chi, all'indomani della finale del reality, Cesara Buonamici ha dichiarato:

"Confido una debolezza, sono stata subito colpita dai giovani: da Garibaldi, Anita, Paolo, Letizia, per citarne alcuni. Mi sono appassionata alle loro storie che sono storie di vita di tutti: chi ha incontrato la droga, chi problemi famigliari, chi ha avuto grandi dolori. Poi mi hanno coinvolto le lacrime delle ragazze: di Anita, Letizia, Perla e Greta. Tutte quelle lacrime le ho viste vere, sincere!"

Sul suo ruolo da opinionista, una prima volta per la giornalista, Buonamici ha dichiarato che il GF si è rivelato tutt'altro rispetto a ciò che pensava sarebbe stato:

"Sono partita pensando che fosse un gioco, ma ho capito presto che il GF è qualcosa di più. Ci siamo divertiti, con Alfonso e con gli autori, ma c'è stato molto anche di psicologico perché ho dovuto imparare a riconoscere in questi protagonisti, che erano in uno spazio ristretto e non si conoscevano, i pregi, le debolezze, il carattere. Il gf ti costringe a prendere tutto terribilmente sul serio perché questi ragazzi investono in questa esperienza"

Cesara Buonamici, che potrebbe essere prossima a diventare conduttrice di Pomeriggio 5 sostituendo Myrta Merlino, ha ricevuto i complimenti dei vertici Mediaset e, sebbene mai eccessivamente mordace nelle sue opinioni, si è messa in gioco in un ruolo completamente nuovo, accettando con garbo la sfida e attirando diversi consensi. Ma, se glielo chiedessero, accetterebbe di ripetere l'esperienza? "La rifarei con gioia" ha risposto convinta.

