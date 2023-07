Grande Fratello, Cesara Buonamici opinionista: arrivano le parole di Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

Cesara Buonamici sarà l'opinionista della prossima edizione del GF? Ecco cosa ne pensa Selvaggia Lucarelli!

La prossima edizione del Grande Fratello si prospetta ricca di novità e si sta già mostrando in una nuova veste, più moderna e accattivante per il pubblico di Canale5. Poche ore fa, infatti, è stato svelato il nuovo logo del reality, che tornerà a settembre sulle reti Mediaset. Al momento, sono ancora in corso diversi casting per trovare i prossimi concorrenti nip, mentre tra i nomi dei vipponi compaiono le sorelle Brigida e Benedicta Boccoli e diversi ex partecipanti ai programmi Fascino e di Real Time.

GFVip, su Cesara Buonamici interviene Selvaggia Lucarelli

L'obiettivo del nuovo GFVip sembra essere quello di rendere il reality meno volgare e con contenuti più interessanti, un intrattenimento intelligente, che sappia proseguire la tradizione decennale della trasmissione, ma innovandola con piccole migliorie. Come rivelato da Deianira Marzano, non ci sarà più il momento social, perciò, anche il ruolo di Giulia Salemi è stato eliminato, tanto che l'influencer ha confermato che non tornerà a settembre nella trasmissione, ma si concentrerà su altri format, legati al suo brand.

Ha fatto anche molto scalpore la decisione di inserire un'unica opinionista nel programma e la scelta sarebbe ricaduta su Cesara Buonamici, giornalista e volto storico del Tg5. Attualmente, non è una news confermata, ma sul rumor non sono mancate opinioni negative, come una delle prime vincitrici del reality, Cristina Plevani, che si è detta fortemente contraria a questa scelta. Ora, arrivano anche le parole di Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di Ballando con le Stelle.

Secondo Lucarelli, chiamare Cesara Buonamici nella trasmissione potrebbe rivelarsi un grosso errore, come ha spiegato in un tweet pubblicato sabato 22 luglio:

"La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del gf è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l'intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell'intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma"

La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del gf è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al… — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 22, 2023

Scopri le ultime news su Grande Fratello