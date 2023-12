Grande Fratello, Cesara Buonamici si sbilancia sui concorrenti e poi svela: "Lei è too much, ho una simpatia per..."

Gossip TV

L'opinionista del Grande Fratello svela il suo pensiero sui protagonisti della nuova edizione del reality show.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 23 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, la giornalista e opinionista Cesara Buonamici si è sbilanciata sui concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini rivelando il nome del suo preferito.

La confessione di Cesara Buonamici

Interpellata da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, l'opinionista Cesara Buonamici ha colto l'occasione per dire la sua sui protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello. Come riporta Biccy, la giornalista ha criticato Beatrice Luzzi definendola "too much" e rivelato di avere una simpatia per Giuseppe Garibaldi:

Beatrice Luzzi per me è too much. Io ho una simpatia, forse non dovrei dirlo, ma è per Giuseppe Garibaldi. Lo trovo molto spiritoso, questo ragazzo calabrese pieno di vita. Mirko? Io gli avevo detto, ‘stai attento che il cavaliere tra due dame fa la figura del salame’. E lui alla fine per non essere tagliato a fette le ha mollate tutte e due.

Non mi stupirei di rivedere un sentimento che riparte - ha ammesso la Buonamici - Al Grande Fratello non c’è mai la parola fine su certe dinamiche. Non c’è mai un punto definitivo. Tutto può ricominciare e io mi aspetto di tutto. Mi sto appassionando alle loro storie. Poi ce ne sono delle nascenti e io sono molto curiosa.

L'opinionista del Gf ha poi continuato rivelando la sua opinione anche su Rosanna Fratello e Fiordaliso:

Non conosco la loro storia e non so se ci fossero delle ruggini o meno. Mi sono fatta l’idea che lei seguendo il programma da fuori prima di entrare si sia fatta delle sue idee. Magari è entrata con un’idea precostituita e dei pregiudizi. Magari ha già giudicato Beatrice per quello che ha visto nel rapporto con Giuseppe Garibaldi.

