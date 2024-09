Grande Fratello, Cesara Buonamici rivela: "Il cast di quest'anno è molto forte! Io e Signorini vogliamo far rivivere.."

Gossip TV

Le confessioni del conduttore Alfonso Signorini e l'opinionista Cesara Buonamici sulla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo lunedì 16 settembre 2024 su Canale 5.

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo lunedì 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Al timone ci sarà anche quest'anno Alfonso Signorini, che sarà accompagnato da due opinioniste d'eccezione, la giornalista Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi.

Le rivelazioni di Cesara Buonamici sul nuovo Gf

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui hanno svelato qualche novità e retroscena sul reality show di Canale 5. Tra le novità più chiacchierate c'è sicuramente l'arrivo di Beatrice Luzzi sulla poltrona rossa. A tal proposito la giornalista ha confessato:

Immagino che possa dare un bel contributo nel comprendere i concorrenti perché lei stessa lo è stata. Possiamo divertirci tutti molto. Chi tra Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe “butterei giù dalla torre”? Sono tre persone che mi hanno preceduto nel Gf, quindi non sarebbe carino non essere riconoscente verso chi ha tracciato la strada della presenza di un’opinionista. E poi, francamente, nessuna delle tre mi pare da buttare via o da buttare giù dalla torre.

Interpellata da Signorini sulla sua decisione di mettersi in gioco al Gf, Cesara ha rivelato la sua paura più grande: "Non ero preoccupata, mi chiedevo soltanto se il mio bagaglio professionale sarebbe stato di ostacolo o di sostegno a questa nuova impresa e, soprattutto, se sarei stata capace di affrontarla. E devo ammettere che, a un certo punto, questo ruolo, mi ha procurato piacere e divertimento". Sia il conduttore che l'opinionista hanno poi colto l'occasione per commentare il cast della prossima edizione del reality show di Canale 5:

È un gruppo bello ricco, dove la bellezza è un fattore dominante sia per le donne sia per gli uomini, compresi quelli non giovanissimi. Ci sono persone con un passato di grande notorietà. E altre più giovani con maggiore o minore esperienza, ma già con buoni curricula, che vedono nel Gf la possibilità di allargare i rispettivi orizzonti - ha dichiarato Cesara seguita da Alfonso che ha ammesso - Il cast di quest’anno è forte perché c’è un contrasto, non ci saranno più vip e non vip, non ci sono caste, ci saranno protagonisti con le loro storie e i loro caratteri. C’è un forte gruppo giovane fatto di persone diverse fra loro. Il mio obiettivo è di far rivivere quel clima di leggerezza e di divertimento che si respirava nelle mie prime edizioni con Zorzi, la Orlando, la de Blanck, Malgioglio, la Ricciarelli e le Selassiè, senza i toni tensivi e cupi che, a volte, si sono respirati nelle ultime edizioni.

Il cast del Gf

Il cast della prossima edizione del Grande Fratello inizia finalmente a prendere forma. La pagina ufficiale social del reality show di Canale 5 ha infatti ufficializzato i nomi di alcuni dei concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà: Enzo Paolo Turchi, Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Pamela, Ilaria ed Eleonora di Non è la Rai, in gioco come unico concorrente, Clayton Norcross e Lino Giuliano. A proposito dell'ex protagonista di Temptation Island, però, la sua partecipazione sarebbe a rischio per alcuni commenti omofobi rivolti al conduttore Enzo Bambolina. Le parole usate dal campano non sono per niente piaciute ai numerosi fan del programma condotto da Signorini, che hanno chiesto a gran voce la sua squalifica. Cosa deciderà di fare la produzione?

