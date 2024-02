Grande Fratello, Cesara Buonamici difende Marco Maddaloni, Beatrice Luzzi tuona: "Lui è un buon esempio?" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata del GF, Cesara Buonamici ha elogiato Marco Maddaloni, provocando la rabbia di Beatrice Luzzi.

La lite tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni ha continuato a tener banco anche nella puntata di ieri sera, 22 febbraio, del Grande Fratello. Durante l'appuntamento settimanale del reality su Canale5, nello studio del programma condotto da Alfonso Signorini, l'opinionista Cesara Buonamici ha difeso il judoka, elogiandolo. Di fronte alle sue parole, Beatrice Luzzi ha reagito accusando la giornalista di non essere davvero imparziale.

GF, Beatrice Luzzi tuona contro Cesara Buonamici per aver difeso Marco Maddaloni: "Con quella piazzata è un buon esempio?" [VIDEO]

Nel corso di una gita fuori porta, infatti, Maddaloni aveva attaccato Beatrice Luzzi, accusandola di voler sempre rovinare con la sua negatività i momenti in cui tutti i gieffini si divertivano spensierati. Ciò che aveva provocato la reazione del conduttore Alfonso Signorini, durante una puntata, era stato l'evidente bullismo nei confronti dell'attrice e l'atteggiamento riprovevole del gruppo di concorrenti, i quali avevano accerchiato la gieffina, con un modo di fare simile a quello di un branco.

Gli strascichi della lite tra i due gieffini hanno continuato a farsi sentire nella Casa e anche ieri, in puntata, i due gieffini si sono aspramente confrontati. Dopo che Beatrice ha accusato Maddaloni di non essersi mai scusato, per le cattiverie che le ha rivolto, durante quella famosa litigata, il judoka è stato difeso da Cesara Buonamici:

"Io vedo che Marco ha preso il posto che era di Fiordaliso, è un bravo consigliere che ascolta tutti. Marco ha una famiglia, un lavoro, i suoi titoli sportivi. Non è che a mio parere affida il suo futuro al GF. Per cui io tutta questa macchinazione attribuita a Marco non ce la vedo"

Le sue parole hanno provocato la reazione di Beatrice Luzzi, la quale ha tuonato contro l'opinionista:

"Se Marco deve dare il buon esempio, addirittura ha sostituito Fiordaliso, a voi sembra che abbia dato un buon esempio dentro e fuori dalla Casa, facendo quella piazzata con cattiveria e bugie? Parliamoci chiaro: è un buon esempio"

