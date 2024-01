Grande Fratello, Cesara Buonamici attacca Beatrice Luzzi per le parole su Perla Vatiero: "Sei seria quando dici che..."

Gossip TV

Cesara Buonamici, opinionista del GF, ha rivelato cosa pensa di alcune affermazioni di Beatrice Luzzi su Perla Vatiero. Ecco cosa è successo!

Anche questa puntata del Grande Fratello ha visto lo scontro tra le due regine della casa di Cinecittà: su Canale5, infatti, questa sera si è consumato un nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Ma, questa volta in difesa della seconda è arrivata anche l'opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini, la giornalista Cesara Buonamici.

GF, Cesara Buonamici: "Pensi davvero che Perla possa ucciderti? Ma sei seria?"

Dopo il primo litigio avvenuto in diretta la settimana scorsa, sia Beatrice sia Perla hanno trascorso la settimana a lanciarsi accuse e a spaccare la casa, ideando schieramenti e portando i gieffini a prendere le parte dell'una o dell'altra. Perciò anche questa sera, in puntata, Signorini ha voluto entrambe le gieffine nella mistery room per un confronto acceso, definito da Luzzi "uno scontro tra civiltà".

Mentre Beatrice poneva l'accento su quanto lei e Perla fossero diverse e ha persino paragonato la concorrente a Rosa Ricci, protagonista della serie Mare Fuori. A commentare la vicenda è arrivata anche Cesara Buonamici, opinionista del reality, su richiesta del conduttore. Come spesso è capitato, Cesara ha apertamente criticato Beatrice, da sempre definita troppo spigolosa, per essere nella Casa, e incapace di adattarsi alle regole del gioco. Anche in questo caso, Buonamici non si è risparmiata e ha dichiarato:

"Trovo che c'è un'accelerazione per Beatrice, un cambio di marcia forte. Non so se vuole far precipitare le cose, per gestire il consenso in casa o no, e questo mi sorprende. Le frasi sono andate oltre, tu hai detto 'ho l'impressione che mi voglia uccidere'...Ma sei seria quando dici queste cose?"

Luzzi ha provato a spiegare cosa intendesse, ribattendo:

"Ho detto così per il tipo di violenza che dimostrava nel parlare. Era un'esagerazione, non mi pare di aver detto 'la liquido' o altro"

Scopri le ultime news su Grande Fratello