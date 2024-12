Grande Fratello, Bernardo Cherubini invaghito di Amanda Lecciso: "C'è un'attrazione mentale..." (VIDEO)

Gossip TV

Al Grande Fratello, Bernardo Cherubini ha confessato a Lorenzo Spolverato di nutrire un certo interesse per Amanda Lecciso. Sarà ricambiato?

Bernardo Cherubini al Grande Fratello ha confessato di nutrire un profodo interesse per Amanda Lecciso. Chiacchierando con Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a una confessione, svelando di aver anche lasciato un bigliettino per la gieffina sotto il suo cuscino. Ma il suo interesse sarà ricambiato?

GF, Bernardo Cherubini invaghito di Amanda Lecciso: la confessione a Lorenzo Spolverato

Bernardo Cherubini sembra essere totalmente invaghito di Amanda Lecciso, tanto che a Lorenzo Spolverato ha svelato di nutrire per lei una forte attrazione, non solo fisica ma anche mentale: "Provo attrazione anche intellettuale!" ha dichiarato il fratello di Jovanotti. Purtroppo, sembra che Amanda non ricambi i suoi sentimenti, tanto che Lorenzo ha commentato "povero Bernie!".

Il gieffino, nonostante Amanda non ricambi i suoi sentimenti, ha pensato di lasciarle un piccolo biglietto sotto al cuscino...che però la gieffina non ha minimamente notato. Solo grazie all'intervento di Lorenzo, la sorella di Loredana Lecciso ha visto il tenero gesto di Bernardo Cherubini, ma neppure questo è servito a smuovere il suo interesse per il concorrente.

Bernardo Cherubini ha anche raccontato di aver scoperto che anche Maxime Mbandà ha un certo interesse per Amanda: il rugbista gli ha persino chiesto se avesse provato fastidio nel caso avesse deciso di farsi avanti con lei. "Sai, lei ha una marcia in più" ha confessato Maxime, trovando Bernardo Cherubini d'accordo con la sua dichiarazione.

GF, Bernardo Cherubini e Maxime Mbandà innamorati di Amanda Lecciso: nuovo triangolo?

Bernardo Cherubini ha confessato anche in precedenza di trovare Amanda Lecciso una persona molto interessante: alle Non è la Rai ha infatti ammesso di nutrire un certo interesse nei suoi confronti: "Da quello che ho visto superficialmente mi piace tutto" ha commentato nelle prime settimane di permanenza al GF. Tuttavia, da subito è apparso chiaro che Amanda, pur mantenendo un comportamento amichevole e gentile, ha sempre schivato le attenzioni di Bernardo, tanto che il fratello di Jovanotti ha scherzato con Lorenzo dicendo che "i pali non mi mancano".

E sembra che non solo Bernardo Cherubini abbia un interesse per Amanda, ma anche Maxime Mbandà, il rugbista entrato nella puntata di lunedì 16 dicembre, ha già dichiarato di trovare Amanda una persona molto intrigante e che vorrebbe corteggiarla, se per Bernardo non è un problema, visto il comune sentimento. Tuttavia, il fratello di Jova ha dichiarato che, dato che ha già ricevuto un sonoro due di picche, non ha intenzione di farsi avanti ancora e si è detto d'accordo con Maxime quando il gieffino ha commentato che "Amanda ha una marcia in più".

Che questo sia l'inizio di un nuovo triangolo amoroso nella Casa del GF? Bernardo Cherubini proverà ancora a conquistare Amanda? O la gieffina deciderà di dare una chance a Maxime? Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5 lunedì 23 dicembre 2024 per scoprirlo.

