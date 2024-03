Grande Fratello, Beatrice Luzzi sull'uscita di Giuseppe Garibaldi: "Perché ha sempre posizioni molto controverse"

Gossip TV

I commenti degli inquilini dopo l'eliminazione di Giuseppe Garibaldi ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello.

Nel corso della 46esima puntata del Grande Fratello, ci sono diverse eliminazioni in vista della finalissima in onda lunedi 25 marzo prossimo. Oltre ad Alessio Falsone e Federico Massaro, ha dovuto dire addio al reality anche Giuseppe Garibaldi, tra i protagonisti del programma e tra i veterani dei gieffini. Dopo più di sei mesi di permanenza nella Casa, il bidello calabrese è uscito di scena in lacrime, ad un passo dalla finale.

Dopo la puntata, Beatrice, Luzzi e Massimiliano hanno commentato l'eliminazione di Giuseppe, non nascondendo una certa delusione per l'esito del televoto che ha decretato Perla Vatiero come la quinta finalista del reality. Secondo la Luzzi, Garibaldi, ieri, difendendo ancora una volta Anita nel corso della puntata, ha mostrato un lato contradditorio che lo avrebbe spesso penalizzato.

“Credo che questo abbia influito nel voto nei suoi confronti, è molto controverso, ha sempre posizioni molto controverse…”

E Rosy si è limitata a dire di essere semplicemente assai dispiaciuta, Massimiliano Varrese ha invece affermato di essere convinto che Perla sia in finale "insieme a Mirko Brunetti"

“Nulla contro Perla, ma gareggia in due…Non gareggia da sola…Gareggia con Mirko…Mi dispiace, ma lei da sempre ha concorso in due…"

Questa mattina, Giuseppe Garibaldi è tornato sui social e con l'occasione ha ribadito una certa amarezza per come è finita la sua avventura al Grande Fratello:

"Volevo ringraziare tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi sei lunghi mesi.. Ancora devo digerire l'uscita che fa un po' male, ma sono contento di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità, giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore Giuseppe".

