Grande Fratello, Beatrice Luzzi rompe il silenzio sull'avvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero (VIDEO)

La rivelazione di Beatrice Luzzi al Gf: "Giuseppe e Perla stanno bene insieme".

Nella Casa del Grande Fratello pare essere nato un feeling tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero. Avvicinamento che non è passato inosservato a Beatrice Luzzi che, parlando con la sua amica Fiordaliso, ha ammesso di aver messo un punto definitivo alla sua frequentazione con il giovane concorrente.

Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi vicini al Gf, la reazione di Beatrice Luzzi

Sabato 9 dicembre 2023 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Beatrice Luzzi è tornata a parlare con Fiordaliso del suo rapporto travagliato con Giuseppe Garibaldi e commentato l'avvicinamento di quest'ultimo all'ex di Mirko Brunetti, Perla Vatiero:

Lui lo ha dichiarato apertamente in Confessionale di essere preso e che se non ci fosse stata la situazione con Mirko sarebbe potuta nascere una bella storia. Sarei contenta per lui. Lui e Perla stanno bene insieme, sono carini. Il dispiacere che ho è relativamente legato a come sono andate le cose. Mi dispiace non aver potuto chiarire e parlare.

Se la Luzzi è convinta che tra Giuseppe e Perla potrebbe nascere presto una storia d'amore, Fiordaliso ha ammesso di essere preoccupata per l'attrice in quanto teme che l'avvicinamento tra i due giovani concorrenti del Gf possa farla soffrire:

A te dispiace? Secondo me, a te un po' dispiace perché tu eri presa. Io l'ho sempre detto, io sono una di quelle che ha creduto al tuo interesse per Giuseppe. Non ti fa male il cuore? Sei sicura? L'importante è che tu non stia male.

