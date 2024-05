Grande Fratello, Beatrice Luzzi risponde alle critiche di un fan sul flirt con Giuseppe Garibaldi: "Becero gossip"

Gossip TV

La vincitrice morale di questa edizione del GF, Beatrice Luzzi, ha deciso di dire la sua dopo che un fan l'ha accusata di prestarsi ai rumors sul flirt con Giuseppe Garibaldi. Ecco cosa è successo!

I protagonisti di questa edizione del Grande Fratello continuano a far discutere: questa volta al centro del gossip è finita Beatrice Luzzi, accusata da un fan di essersi prestata a del "becero gossip" con il flirt con Giuseppe Garibaldi, altro inquilino della Casa di Cinecittà. Ma la vincitrice morale di questa edizione del GF non si è lasciata certo scoraggiare da questi commenti e ha risposto a tono alle accuse.

GF, un fan accusa Beatrice Luzzi di prestarsi "al becero gossip" con il flirt con Giuseppe Garibaldi

Da quando è terminato il GF, i fan di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno sperato di vedere ritornare insieme i loro beniamini. I due gieffini, infatti, nella casa avevano intrecciato una romantica storia d'amore, terminata però a causa delle incomprensioni tra loro e dell'incapacità di Garibaldi di difendere Beatrice dagli attacchi che riceveva da altri inquilini, come Anita Olivieri.

Quest'ultima, inoltre, era diventata grande amica del bidello calabrese e aveva più volte offeso l'attrice di Vivere, tanto che Cesara Buonamici l'aveva definita la nemesi di Beatrice Luzzi. Molto meno glorioso era stato il titolo affibiatole dal conduttore del reality di Canale5, Alfonso Signorini, che l'aveva etichettata come "una che frignava e basta". In ogni caso, la storia d'amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi era giunta a termine, ma negli ultimi mesi di permanenza nella Casa, i due gieffini si erano riavvicinati, con tanto di romantica confessione dei reciproci sentimenti nel Tugurio della Casa. Garibaldi aveva ammesso il suo errore, ma Beatrice era stata irremovibile: tra loro due, fuori dal reality, non c'era alcun futuro.

Tuttavia, con la fine del GF, i fan hanno continuato a sperare che qualcosa ancora ci potesse essere tra loro e dopo varie interviste in cui l'attrice era più decisa che mai a mettere un punto fermo, si erano aperti degli spiragli.

GF, Beatrice Luzzi risponde alle critiche sul flirt con Giuseppe Garibaldi

Prima, una foto che li ritraeva insieme a Roma e che aveva fatto sognare i fan della coppia, poi nel corso di alcuni interventi sui social, Garibaldi aveva chiuso definitivamente la sua amicizia con Anita Olivieri e aveva dichiarato pubblicamente di aver sbagliato con Beatrice Luzzi.

Quest'ultima, inoltre, ha da qualche giorno preso parte al podcast di Giulia Salemi per un'intervista e tra le varie domande a cui ha risposto ce n'erano alcune anche sul rapporto con Giuseppe Garibaldi. Beatrice ha dichiarato di avere un legame ancestrale, una magia che la lega a Giuseppe e che si stanno risentendo ogni tanto, ma con calma. Inoltre, ha ammesso di aver sbagliato a essere così dura con lui e a dirgli che non c'era possibilità per la loro storia di continuare.

Queste parole non sono piaciute a tutti i fan dei Beabaldi e uno di loro ha risposto al box di domande che Beatrice Luzzi ha aperto sul suo profilo Instagram, per accusarla di essersi prestata a del becero gossip con tutte quelle illazioni sul flirt con Giuseppe Garibaldi. Questo fan in particolare ha evidenziato la delusione per le affermazioni di Beatrice durante l'intervista con Giulia Salemi:

"Delusi che tu ti stia prestando al giochino del becero gossip con Garibaldi. Ci aspettavamo altro!"

Per tutta risposta, Beatrice Luzzi ha commentato che non vive per assecondare le aspettative degli altri, come ha già spiegato a Giulia Salemi:

"Io mi alleno sempre tanto a non avere aspettative, ne ha parlato anche Giulia..."

