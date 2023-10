Grande Fratello, Beatrice Luzzi nel mirino di Valentina Modini: "Continua a provocare, finché gli altri reagiscono"

Gossip TV

La giovane concorrente del Grande Fratello critica il comportamento provocatorio di Beatrice Luzzi.

La lite scoppiata al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continua a essere argomento di discussione nella Casa di Cinecittà. Proprio la gieffina Valentina Modini si è lasciata andare a delle considerazioni sulla coppia, ma soprattutto sul "comportamento provocatorio" assunto dall'attrice.

Valentina Modini contro Beatrice Luzzi

L'atteggiamento assunto da Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello sembra continuare a infastidire alcuni concorrenti. A rivelarlo è stata proprio Valentina Modini. Parlando con Fiordaliso, la giovane concorrente della nuova edizione, che ha avuto modo di confrontarsi anche con Giuseppe Garibaldi circa la sua storia con l'attrice, ha infatti dichiarato: "Lei continua a provocare, a provocare, finché gli altri raccolgono e poi reagiscono. Con lei, sei chiamato indirettamente a prendere posizione".

Se Valentina ha puntato il dito contro Beatrice, Fiordaliso si è detta stanca delle continue discussioni in Casa e rivelato di essere preoccupata per Giuseppe: "Lui accusa il colpo, ma non abbiamo capito il colpo". Intanto, l'attrice e il giovane concorrente hanno cercato di chiarire i loro dissapori, ma senza riuscire ad arrivare a una conclusione.

Parlando con gli altri concorrenti del Gf, infatti, la Luzzi ha svelato di avere seriamente dei dubbi riguardo la sua storia con Garibaldi: "Abbiamo parlato, ma il punto è se ce la possiamo fare...Ho dei dubbi sulla tenuta di questa storia. Credo che ci saranno numerose cadute e non so quanto sono disposta a reggerle". La loro storia è davvero giunta al capolinea? Riusciranno a trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere.

