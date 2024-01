Grande Fratello, Beatrice Luzzi nel mirino di un ex concorrente: "Ha stufato, dovrebbe pensare di uscire perché..."

Gossip TV

Cristian Imparato duro contro la protagonista della nuova edizione del Grande Fratello.

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo sabato 6 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Beatrice Luzzi è finita nel mirino di Cristian Imparato, ex discusso concorrente della 16esima edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso.

Cristian Imparato contro Beatrice Luzzi

Il comportamento assunto da Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello ha stancato tutti? A dire la sua ci ha pensato un ex discusso concorrente della 16esima edizione del reality show di Canale 5. Stiamo parlando di Cristian Imparato che, senza mezzi termini, ha pubblicato un post sui social in cui ha duramente criticato l'attrice invitandola a lasciare il gioco:

Posso dire la mia come tutti?! Devo dire che a me Bea ha proprio stufato! Di un vittimismo e di una pesantezza assurda! Secondo me dovrebbe pensare di uscire perché ultimamente sta venendo fuori il peggio di lei! Anche meno.

Leggi anche Greta Rossetti è la vera rivelazione del Gf? Parla il suo ex

Parlando di uscita di scena, nelle ultime ore la Luzzi ha spiazzato tutti i fan annunciando la sua eliminazione. Mentre mandava i suoi saluti al figlio Elia, la concorrente ha infatti rivelato che lascerà la Casa del Gf il prossimo febbraio: "No Eli, non usciamo ad aprile. Sappi che mamma tua esce di qui a febbraio". Sarà davvero così?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.