Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Massimiliano Varrese mi sempre vista come..."

Gossip TV

Beatrice Luzzi torna a parlare del comportamento assunto da Varrese nei suoi confronti nella Casa del Gf.

Beatrice Luzzi è tornata a parlare di Massimiliano Varrese. In una conversazione con Rosy Chin, la finalista del Grande Fratello ha rivelato il suo pensiero riguardo al comportamento assunto dall'attore nei suoi confronti durante tutti questi mesi nella Casa di Cinecittà.

Beatrice Luzzi e le parole su Massimiliano Varrese

Manca pochissimo alla semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 21 marzo 2024 in prima serata su Canale 5 e che vedrà la proclamazione del quarto e quinto finalista di questa edizione. Nell'attesa, Beatrice Luzzi si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha commentato il comportamento assunto da Massimiliano Varrese nei suoi confronti durante tutti questi mesi:

Onestamente, mi rendo conto che anche se sto zitta, in silenzio in un angolo, non riesco a passare inosservata. Sento che metto soggezione, però questa diffidenza non mi è mai capitata...io credo che la regia di Max è stata fondamentale in tutto questo. Forse mi ha vista sempre come un antagonista per età, per mestiere...e quindi gli è venuto istintivo combattermi.

Leggi anche Beatrice Luzzi e Rosy Chin alleate contro Greta Rossetti?

Il fatto che io e lui venissimo più o meno dallo stesso tipo di mondo ha dato alle sue parole una credibilità nei miei confronti molto più forte che se l'avesse detta un'altra persona - ha continuato la Luzzi - Questo suo modo di commentare quando le persone non ci sono e caricare gli altri su varie tematiche..lui è un maestro in questo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.