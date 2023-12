Grande Fratello, Beatrice Luzzi in quarantena in albergo: parla lo staff

Gossip TV

Lo staff di Beatrice Luzzi è intervenuto in una room di Twitter per aggiornare tutti sulla sua assenza dalla Casa del Grande Fratello. L'attrice romana ha infatti lasciato il reality nella giornata di mercoledì per "motivi personali" e ora con una comunicazione ufficiale da parte del team della gieffina, sappiamo che terminati i giorni di quarantena tornerà nella Casa

"Buongiorno Fan, questa mattina il papà di Beatrice (86 anni), ha subito un delicato intervento. È andato tutto bene. – si legge nel tweet – Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato. Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare. Forza Fan carichi più di prima portiamo Beatrice alla vittoria".

Anche il figlio di Beatrice, Valentino Cisilin ha pubblicato una foto della madre ed ha scritto: "Vicino a te". A breve quindi la Luzzi farà ritorno nella Casa per la gioia dei suoi numerosi sostenitori ma anche dei suoi coinquilini. In molti infatti hanno sottolineato quanto mancasse Beatrice nella loro quotidianità. Da Vittorio a Fiordaliso da Marco Maddaloni ad Anita Olivieri, sua "acerrima" nemica.

