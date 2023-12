Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora fuori dalla Casa, si teme possa lasciare definitivamente

Gossip TV

L'attrice romana è ancora assente nella Casa del Grande Fratello e i suoi coinquilini hanno riferito dal confessionale che la Luzzi potrebbe non tornare più.

Nel corso della giornata di ieri, le pagini social ufficiali del Grande Fratello, hanno comunicato che Beatrice Luzzi ha lasciato momentaneamente la Casa per motivi personali.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi potrebbe non tornare più

Trascorse 24 ore, l'attrice romana è ancora rientrata i suoi coinquilini hanno riferito dal confessionale che la Luzzi potrebbe non tornare più. Inizialmente si era pensato ad un problema di salute (Beatrice lamentava un dolore al ginocchio) ma nel corso delle ultime ore è emerso il vero motivo per cui l'attrice ha lasciato la Casa. Il padre della Luzzi, nella giornata di ieri, si sarebbe rotto il femore e l’attrice ha voluto lasciare il reality per accettarsi delle sue condizioni fisiche.

Qualche minuto fa, alcune confidenze di Letizia Petris e Garibaldi hanno allarmato i tanti fan della 53enne romana. Vittorio ha chiesto a Letizia se in confessionale le abbiano detto qualcosa su Beatrice e Letizia ha risposto: "Che dobbiamo pensarla con una persona in meno. Sì che dobbiamo pensare che non ci sia“. Garibaldi ha raccontato che gli è stato detto di rifare la coreografia del balletto di Natale senza la Luzzi, una esibizione prevista per sabato 23 prossimo nel corso della 28esima puntata con il Grande Fratello. E quindi, secondo le ultime indiscrezioni, Beatrice non ci sarà almeno fino a sabato. A mostrarsi sinceramente preoccupati per la sua assenza, sono stati Vittorio, Giuseppe, Fiordaliso e persino Anita Oliveri, sua grande rivale.

"Ragazzi, secondo me, torna - ha dichiarato Anita - Come fanno a fare 'sta cosa. Il programma senza Bea! Non riesco a immaginarlo senza di lei"

Anita: "Come fanno a fare il programma senza Bea?? Per me è IMPOSSIBILE... io non riesco a immaginarlo senza di lei!"



La prima cosa intelligente e sensata che dice Anita da quando è entrata raga #grandefratello

pic.twitter.com/Y4Ft1vrrjL — Greta-It'sMe🇵🇸 (@GretaOhmg) December 21, 2023

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.