Grande Fratello, arriva un aereo per i fan della coppia Shaila e Javier, sarcastica reazione dell'argentino, "poveri illusi"

Sopra la Casa del Grande Fratello, è arrivato un messaggio per Shaila e Javier ma lui reagisce abbastanza male.

Questa mattina, sopra la Casa del Grande Fratello, è arriva un aereo per i fan dell'ormai ex coppia formata da Shaila e Javier che ha suscitato una sarcastica reazione del pallavolista argentino.

Grande Fratello, nuovo aereo da parte dei fan della coppia formata da Shaila e Javier ma quest'ultimo non la prende bene

La ballerina, che di recente si è chiarita con Martinez, sta continuando la sua frequentazione con Lorenzo Spolverato ma dopo l'ultima puntata del reality andato in onda lunedì scorso, ha cercato un chiarimento con Javier al quale, ha voluto ribadire, di non averlo mai voluto prendere in giro. Nonostante il confronto sia servito a ristabilire un clima apparentemente più tranquillo all’interno della Casa, Javier non sembra intenzionato a lasciarsi alle spalle completamente l’accaduto, ribadendo la sua delusione nei confronti dell'ex velina.

Questa mattina, una nuova ondata di emozioni si è scatenata quando un aereo ha sorvolato la Casa con un messaggio firmato dai fan della coppia, conosciuta sui social come #Shavier. La scritta recitava: “Per ogni azione una reazione, noi con J”.

Il messaggio ha scatenato diverse reazioni: Javier, con un sorriso ironico, ha commentato sarcasticamente, “I poveri illusi che ci credevano, te lo ricordi?”. Shaila, nonostante tutto, ha preferito ringraziare coloro che hanno inviato l’aereo, cercando di vedere il lato positivo della situazione: “Grazie per seguirci sempre. Mi sembra comunque una dimostrazione di affetto, il fatto che ci supportano”, ha affermato con tono grato.

Javier, però, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo disappunto: “Ma tu cosa c’entri con questo? La parte con ‘Sha’? Sinceramente, è l’unica che non ho letto. Non si potrebbe chiedere di togliere quell’hashtag? Sembra proprio fuori luogo”, ha dichiarato, visibilmente infastidito.

Shaila ha cercato di allentare la tensione con un atteggiamento più rilassato e una battuta conciliatoria: “Ma dai, Javier, cosa importa? Il passato non si cancella!”. Tuttavia, Javier ha prontamente ribattuto, quasi a voler rimarcare la persistenza della situazione: “Non è passato, infatti!”.

Il botta e risposta tra i due ha evidenziato che, nonostante i tentativi di riconciliazione, le emozioni contrastanti sono ancora molto vive, e il passato recente continua a proiettare ombre sul presente.

“I poveri illusi che ci credevano, ti ricordi?”



Qui ha tirato l’intero arco 🏹🏹🏹#grandefratello pic.twitter.com/0pePiJjhxK — 𝒢 💋 (@pandistell) November 7, 2024

