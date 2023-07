Grande Fratello: arriva il primo comunicato ufficiale con l'annuncio della opinionista

Gossip TV

Il primo comunicato ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello con un'importante precisazione: "Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo"

E' giunto qualche minuto fa, il primo comunicato ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello diramato dall'azienda Mediaset in cui viene confermata Cesara Buonamici come nuova ed unica opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

E non è tutto. Come già annunciato in precedenza, viene confermata la nuova linea editoriale che intende assumere il programma.

"Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di “Grande Fratello” in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00"La nuova opinionista non sarà l’unica novità del reality: Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa. Per la prima volta, infatti, non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale. Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo. “Grande Fratello” è quasi pronto. Canale 5 ed EndemolShine stanno per dare il via a una stagione del reality che ha già acceso grande curiosità."

Nel mentre, il casting per l'edizione sono ancora aperti. Mercoledì 2 agosto a Torino e proseguiranno nel Friuli Venezia Giulia e nelle Marche (tutte le date e le sedi possono essere visualizzati sul sito ufficiale del Grande Fratello). Il team del reality show sta facendo tappa ogni principale città del paese facendo tornare in parte alle origini il format che quest'anno dividerà egualmente il cast in vip e nip.

