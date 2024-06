Grande Fratello: Anita Olivieri torna a parlare della rottura con Alessio Falsone, la reazione sui social dell'ex gieffino

Gossip TV

Dopo l'intervista di Anita Olivieri, l'ex concorrente del Grande Fratello, Alessio Falsone, interviene sui social per chiarire la sua posizione: "Le ho scritto in privato".

Anita Olivieri e Alessio Falsone continuano a stare al centro del gossip per via della loro situazione sentimentale. A chiarire la sua posizione una volta per tutte è stata l'ex discussa concorrente del Grande Fratello in un'intervista rilasciata a Turchesando, che è stata commentata sui social proprio dalla sua ex fiamma.

La confessione di Alessio Falsone

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello tra Anita Olivieri e Alessio Falsone sembra essere ormai un ricordo. Ma come sono andate realmente le cose tra i due ex gieffini? A raccontare tutta la verità ci ha pensato la romana che, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Turchesando, ha rivelato di essere stata lei a decidere di chiudere con il ragazzo:

Con Alessio è stato tutto vero. Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l’idea che la vita fosse cambiata…è stato veramente difficile capire tutto, anche me stessa. Avevo bisogno di riprendermi, di metabolizzare. Fuori è stato tutto bellissimo, poi abbiamo notato differenze nei nostri stili di vita. Purtroppo è successo questo, noi continuiamo a sentirci, rimaniamo estremamente legati, ci siamo veramente voluti bene. Lui l’ha presa in modo razionale, ci ha sofferto ma non c’era margine. Al momento non penso che torneremo insieme.

L'ospitata di Anita nel programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus è stata ripresa dai molti utenti e non è passata inosservata manco ad Alessio. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram, infatti, l'ex concorrente dell'ultima edizione del Gf ha confessato:

Certo che l'ho vista, sono stato taggato ovunque. Non ho visto tutto, ma ho visto delle belle cose, mi fa piacere e sono contento che lei stia bene. Ovviamente le ho scritto in privato, le ho detto il mio pensiero.

Ma Anita e Alessio non sono l'unica coppia ad essere scoppiata recentemente. A grande sorpresa, infatti, è finita anche la storia d'amore tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. A dare il triste annunco era stato Sergio, che poi ha in parte ritrattato specificando che da parte di lei non c'è stato alcun tradimento fisico. Greta, dal canto suo, ha preferito non entrare nel merito dei motivi che hanno portato alla rottura senza aggiungere ulteriori dettagli. Successivamente i due ex gieffini sono stati avvistati insieme a Roma e ciò ha alimentato qualche dubbio sulla fine della loro storia. Come staranno realmente le cose tra loro?

