Grande Fratello, Greta Rossetti conferma la fine della relazione con Sergio D'Ottavi a fa delle precisazioni

L'ex tentatrice di Temptation Island ed ex concorrente del Grande Fratello, Greta Rossetti sui social: "Nelle motivazioni della fine della relazione con Sergio non c’entrano assolutamente terze persone"

Qualche giorno fa, Sergio D'Ottavi ha annunciato sui social la fine della storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello con l'ex tentatrice monzese, Greta Rossetti.

Greta Rossetti sulla fine della storia con Sergio D'Ottavi: "Vi chiedo per favore di non fare articoli dove insinuiate tradimenti con miei ex (Pierluigi e Eugenio)"

Il 32enne originario di Latina, nel comunicato, ha fatto delle allusioni su un tradimento da parte dei Greta, parlando di "menzogne, scappatelle e mancanza di rispetto". Dopo qualche ora, tuttavia, Sergio ha in parte ritrattato specificando che da parte della Rossetti non c'è stato alcun tradimento fisico. Greta, dal canto suo, ha preferito non entrare nel merito dei motivi che hanno portato lei e Sergio alla rottura senza aggiungere ulteriori dettagli. Successivamente i due ex gieffini sono stati avvistati insieme a Roma e ciò ha alimentato qualche dubbio sulla fine della loro storia. Pochi minuti fa, la 25enne è intervenuta sui social confermando la rottura con Sergio e ribandendo che non c'è stato alcun tradimento e che non c'entrano altre persone. (si è parlato infatti di due ex, Eugenio Colombo e Pierluigi Cappelluzzo

"Nelle motivazioni della fine della relazione con Sergio non c’entrano assolutamente terze persone. Quindi vi chiedo per favore di non fare articoli dove insinuiate tradimenti con miei ex (Pierluigi, Eugenio) ho sempre detto io in primis di volergli bene però se sono ex è perché devono rimanere tali. Non è che ogni volta che c’è una litigata deve comparire per forza un ex, per me una relazione chiusa è chiusa quindi tranquilli non ci sono pericoli di questo genere. Non c’è stato nessun tradimento e soprattutto loro hanno la loro vita quindi vi chiedo per favore di non associarli a me per evitare di creare problemi anche a loro stessi. Grazie."

