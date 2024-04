Grande Fratello, Anita Olivieri sbugiardata: Giuseppe Garibaldi svela i reali rapporti post reality

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello, Anita Olivieri, ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con Giuseppe Garibaldi, ma il gieffino l'ha sbugiardata e ha smentito tutto!

Il Grande Fratello ha chiuso i battenti da qualche settimana, ma i gieffini di questa edizione del reality Mediaset continuano a far parlare. Dopo la vittoria di Perla Vatiero e la chiusura delle luci della Casa di Cinecittà, tutti i concorrenti sono tornati alla loro vita di tutti i giorni, riprendendo ritmi e rapporti che avevano lasciato prima dell'inizio della loro avventura nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, c'è anche chi cerca di mantenere i contatti con i coinquilini, come ha affermato Anita Olivieri in merito al suo legame con Giuseppe Garibaldi, peccato che la gieffina sia stata smentita proprio da quest'ultimo.

GF, Anita Olivieri sbugiardata da Giuseppe Garibaldi: "Non è vero che ci sentiamo"

Mentre Beatrice Luzzi è impegnata a dare un nuovo avvio alla sua vita dopo il reality, gli altri gieffini - che speravano di poter intraprendere un cammino di serate e ospitate tv - intrattengono i fan sui social con dirette Instagram e condividendo reunion tra loro dopo la fine del reality. Tra loro c'è stata Anita Olivieri: la plurilaureata ha raccontato sui social con chi è ancora in contatto dei suoi ex coinquilini, nominando Giuseppe Garibaldi.

Tra il bidello calabrese e l'altra nip si era instaurato un legame d'amicizia molto forte, che si era poi incrinato nel corso dei 7 mesi trascorsi nella casa. Tuttavia, i due avevano ricucito i loro rapporti verso la fine della trasmissione. Perciò, i fan si sono chiesti se ci fossero già state delle conversazioni tra loro. Anita Olivieri ha rassicurato dicendo che si stavano sentendo e, non solo, anche organizzando per vedersi, perché ha una casa nelle vicinanze del luogo dove vive Giuseppe:

"La Zia la chiamo praticamente tutti i giorni. Doveva venire oggi a Milano ma poi ha cambiato i piani, però ci sentiamo. Ha parlato con mia madre, ci scriviamo… Con le persone con cui avevo un rapporto stretto…Sento anche Max e Giuseppe. Ho casa al confine con la Calabria e ci stiamo organizzando, ma con calma perché dobbiamo metabolizzare, sono sincera"

Tuttavia, in un'altra diretta Instagram, Giuseppe Garibaldi ha smentito le parole di Anita Olivieri, dichiarando che non si sentono ancora e che l'unico concorrente con cui si è sentito di più è stato Massimiliano Varrese. Sui social, ecco cosa ha dichiarato il bidello calabrese:

"Non so se la vedrò [Anita Olivieri ndr], ancora non ho sentito nessuno perché devo prima pensare a me stesso, dico la verità. Non ho contattato nessuno, anzi con Max ci siamo sentiti ma con Anita no, non del tutto"

GF, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri si rivedranno? La loro amicizia sembra essere giunta al capolinea...

Nella Casa del GF, Giusepe Garibaldi e Anita Olivieri erano stati inseparabili - "Non può esserci Garibaldi senza la sua Anita" aveva detto scherzando la plurilaureata -. A causa della vicinanza di Garibaldi e Anita, il suo rapporto con Beatrice Luzzi era naufragato, perché il giovane bidello si era trovato diviso tra due donne per lui importanti e, secondo l'attrice, si era lasciato manipolare da ciò che Anita gli diceva.

Nonostante i due si fossero sempre supportati a vicenda, quando Garibaldi era uscito dalla Casa per un malore e poi era rientrato, qualcosa si era incrinato e Garibaldi aveva iniziato a non essere più d'accordo con l'altra gieffina, tanto che si era allontanato dal "branco" dei gieffini, trovandosi a giocare da solo. La coppia di amici si era poi riavvicinata verso le ultime settimane di permanenza nel programma, anche se era evidente che qualcosa si fosse incrinato.

Ora che entrambi sono fuori dal programma, i fan speravano di vederli insieme più spesso, ma Giuseppe è ritornato in Calabria evitando di partecipare alla festa post-GF, mentre Anita era rimasta a Milano e con Rosy Chin e altri gieffini avevano organizzato una reunion. Stando alla smentita di Garibaldi delle parole di Olivieri sembra perciò chiaro che al momento nessuno dei due sia davvero interessato a riprendere la loro amicizia.

