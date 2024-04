Grande Fratello, Beatrice Luzzi dopo il reality sarà ospite di Belve? Spunta un like sospetto!

Gossip TV

Dopo il reality del GF, Beatrice Luzzi potrebbe prendere parte a Belve come ospite? Spunta un like sospetto di Francesca Fagnani!

Il Grande Fratello ha chiuso i battenti il 26 marzo, decretando vincitrice della diciassettesima edizione Perla Vatiero, mentre Beatrice Luzzi, considerata la favorita alla vittoria, si è classificata seconda. Ma, il successo e la popolarità raggiunti dalla rossa attrice di Vivere all'interno del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini le stanno aprendo nuove porte e tra i prossimi progetti che l'attendono potrebbe esserci anche un'ospitata a Belve, il noto programma condotto da Francesca Fagnani.

GF, Beatrice Luzzi dopo il reality sarà ospite di Belve? Spunta un like sospetto!

Il programma di Rai2 condotto dalla giornalista Francesca Fagnani è uno dei programmi di punta delle reti Rai e la sua conduttrice ha fatto delle domande pungenti e a volte scomode un marchio di fabbrica. Tanti sono gli ospiti che si sono prestati a un'intervista a Belve, come Nina Moric, Wanna Marchi, Matteo Salvini, e anche Fedez sarà ospite della trasmissione e non mancheranno sicuramente domande sulla situazione con Chiara Ferragni e sul podcast Muschio Selvaggio, oramai nelle mani di Luis Sal. Ma è possibile che tra i prossimi ospiti possa esserci anche Beatrice Luzzi?

La seconda classificata al GF e da molti considerata la vincitrice morale di questa edizione ha sempre dimostrato di avere un carattere lucido e razionale, analizzando con cura le situazioni all'interno della Casa di Cinecittà. Per la sua spigolosità e propensione a dire la verità è stata allontanata dagli altri gieffini e si è trovata sola rispetto agli altri inquilini, che l'hanno nominata per ben 120 volte (e lei ne ha stravinte 119 di queste nomination). Finalista con il 60% dei voti, mai visto prima, è arrivata in Finale con la grazia di chi sa di aver giocato bene e di essere stata una delle migliori concorrenti degli ultimi anni del programma. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha amesso che il suo unico dispiacere per la mancata vittoria è stata la possibile delusione dei suoi figli, che speravano di vederla trionfare. Persino Alfonso Signorini è stato ammaliato dalla sua arguzia e l'ha abbracciata dopo aver proclamato Perla Vatiero vincitrice. Il conduttore l'ha persino eletta a miglior concorrente di questa edizione, dichiarando:

"Beatrice è stata il motore portante di questo GF"

Ora, per Beatrice si sono aperte diverse porte: rispetto ad altri concorrenti, che speravano di sfruttare il GF come trampolino di lancio per le loro carriere, lei è l'unica ad aver ricevuto già diverse offerte di lavoro. E, chissà che non potrebbe arrivare anche un invito a Belve, per un'intervista di Francesca Fagnani: Beatrice, infatti, avrebbe tutte le carte in regola per essere un'ottima ospite della trasmissione, vista anche la sua schiettezza e la sua propensione a dire ciò che pensa. Questa ipotesi al momento è solo tale, ma sul web è apparso un like di Francesca Fagnani a un commento su X di un'utente che chiedeva alla giornalista di invitare Beatrice come prossima ospite di Belve. E, chissà, Fagnani potrebbe davvero accettare questo suggerimento e portare Beatrice Luzzi a sedersi in studio da lei per porle la fatidica domanda: "Lei che belva si sente?"

Francesca dacci questa benedettissima gioia potremmo dire di aver vinto a tutti gli effetti 🙏😭#grandefratello #beatriceluzzi pic.twitter.com/XMqXwMrU4T — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) April 2, 2024

