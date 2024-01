Grande Fratello, Anita Olivieri confessa: "Ho il terrore per la puntata, non sono pronta a..."

Gossip TV

Tensione e paura nella Casa del Gf per la nuova puntata di stasera.

L'attesa è finalmente finita! Il Grande Fratello tornerà in onda stasera lunedì 8 gennaio 2023 su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Un appuntamento che, però, sembra terrorizzare alcuni concorrenti come Anita Olivieri e Fiordaliso, che non hanno nascosto la sua preoccupazione nella Casa.

La paura di Anita Olivieri

Diversi concorrenti del Grande Fratello hanno dimostrato una palese mancanza di empatia e rispetto nei confronti di Beatrice Luzzi, che ha deciso di lasciare il gioco per affrontare la scomparsa del padre insieme alla sua famiglia. Un comportamento che ha indignato il web ed è stato criticato anche da tanti personaggi del mondo dello spettacolo, compreso Alfonso Signorini.

Nonostante i gieffini siano all'oscuro di tutti, in molti hanno dichiarato di essere seriamente preoccupati per la puntata di stasera del Gf. Tra tutti Anita Olivieri, che ha confessato di essere terrorizzata:

Ho il terrore per la puntata, non mi va di spiegare i motivi, ma ho il terrore [...] Ho paura per vari fattori. Anche perché ci sono cose che si sono sempre sommate e non si sono mai risolte. Poi arrivi a un certo punto che il plico di cose è talmente alto che può crollare. L’insieme di cose diventa così pesante che rischi di non poterlo più sostenere. E questa è la prima cosa. Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate. Ho paura che arrivi l’ennesima mazzata. Ti ricordo che l’ultima cosa mia è successa in puntata e che potrebbero farla vedere nuovamente. Poi c’è anche l’altro discorso…

La ragazza fa bene ad essere preoccupata visto che, sicuramente, Signorini stasera affronterà la questione di Beatrice Luzzi e farà una bella ramanzina a tutti i concorrenti nella Casa. Per chi non lo sapesse, gli autori del Gf hanno deciso di aprire un televoto flash che potrebbe portare all'eliminazione di uno tra Anita, Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin.

