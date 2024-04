Grande Fratello, Anita Olivieri ancora contro Beatrice Luzzi? Spunta un like a un post contro l'attrice!

Gossip TV

Nonostante l'avventura nella casa del GF si sia conclusa, l'attrito tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi non si è placato, almeno da parte della concorrente nip!

La casa del Grande Fratello ha chiuso i battenti da ben due settimane, eppure, la rivalità tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi non sembra essersi estinta. Almeno, non da parte della bionda concorrente nip, che ha lasciato un like a un post contro l'attrice, alimentando così le polemiche.

GF, Anita Olivieri ancora contro Beatrice Luzzi? Spunta un suo like a un post contro l'attrice

All'interno del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini non sono mai mancate le liti e le antipatie: una situazione abbastanza normale, se si considera che diversi individui, che non hanno alcun legame tra loro, si ritrovano a vivere sotto l'occhio delle telecamere e del pubblico in una casa 24 ore su 24. Perciò, non ha mai sorpreso che anche in questa edizione del GF, la prima con formula mista e che ha visto l'ingresso di concorrenti vip e non vip, si siano creati schieramenti e si siano formate alleanze. Nel caso specifico di Beatrice Luzzi, però, bisogna parlare quasi di una coalizione, capitanata proprio da Anita Olivieri.

Infatti, tra le due concorrenti non è mai corso buon sangue: Anita accusava Beatrice di essere insensibile e di dirle spesso cose agghiaccianti - sebbene sia più volte stato provato il contrario - mentre, da parte sua, Luzzi ha accusato la bionda concorrente non vip di essersi intromessa nella relazione con Giuseppe Garibaldi, manipolandolo al fine di allontanarlo. Le loro liti e i loro confronti, sempre vinti da Beatrice e dalla sua lucidità, hanno animato la maggior parte delle puntate del GF e la situazione sembrava essersi placata solo con la nomina dell'attrice a prima finalista. Diventata, infatti, immune alle nomination, Beatrice non poteva più essere sfidata e, quindi, è iniziato per lei un periodo di maggior tranquillità.

Che l'atmosfera nella Casa non fosse delle migliori lo ha confermato anche il suo sospiro di sollievo all'uscita di Anita dal reality, a pochi passi dalla semifinale e il suo commento su quanto ora, in casa, si respirasse un'aria più tranquilla. Dal canto suo, Olivieri non ha mai nascosto l'antipatia per la rossa attrice e quando è stato annunciato che a vincere il GF era stata Perla Vatiero, Anita ha esultato come se il montepremi fosse stato suo. Complice anche l'assenza di un chiarimento tra loro, le due concorrenti hanno lasciato il programma senza più rivolgersi la parola. Tuttavia, sui social, Anita è tornata a parlare della rivalità con Beatrice, svelando che ora che è fuori dal reality, le cose le appaiono in maniera diversa, specificando:

"Alla fin fine siamo state due figure forti nel programma. Nel bene e nel male ci siamo sempre messe in gioco. E questo ci ha portato a essere più esposte, di conseguenza le più amate e odiate contemporaneamente, come è normale che sia"

In realtà, la definizione di "più amate e odiate" potrebbe essere benissimo riferita alla sola Beatrice, mentre di Anita la maggior parte del pubblico del GF aveva un'idea molto precisa e compatta: non piaceva quasi a nessuno. Troppo arrogante e saccente è stata spesso definita. Con questa dichiarazione, tuttavia, Anita sembrava aver mostrato di aver compreso che le liti con Beatrice erano a volte sfuggite di mano, ma dato che al web non sfugge nulla, i fan hanno subito notato che Anita Olivieri ha messo like a un post contro Beatrice, riaccendendo così la polemica.

E, mentre Anita sembra più interessata a ricordare al mondo dei social della sua antipatia per l'attrice, la rossa Luzzi compare raramente sui social e quando lo fa ringrazia sempre commossa i suoi followers per il sostegno che ancora le dimostrano. E se corre voce che gli altri gieffini siano già tutti disperati per l'assenza di un vero futuro in tv fatto di ospitate e serate, Beatrice Luzzi sembra essere l'unica ad aver ricevuto concrete offerte di lavoro e si gode il successo post-GF, totalmente indifferente alle lagne dei suoi ex inquilini.

Scopri le ultime news su Grande Fratello