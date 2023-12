Grande Fratello, Anita Olivieri al vetriolo contro Greta Rossetti: "Sta qui per i social" [VIDEO]

Gossip TV

All'interno del GF salgono le tensioni tra Anita Olivieri e Greta Rossetti: ecco cosa ha dichiarato la nip!

A quanto pare l'ingresso nella Casa del Grande Fratello di Greta Rossetti non è andato proprio giù ad Anita Olivieri: la concorrente nip, infatti, dopo aver avuto alcuni screzi - poi chiariti - con l'ex tentatrice, ha di nuovo lanciato accuse al vetriolo contro Greta, questa volta accusandola di essere nel reality di Canale5 solo per la visibilità.

GF, Anita Olivieri contro Greta Rossetti: "Solo per i social sta qua"

L'arrivo di Greta avrebbe dovuto destabilizzare solo i Perletti, dato che è l'ex di Mirko, ma sembra che la sua presenza dia molto più fastidio di quanto anche gli stessi autori del GF potessero immaginare. In particolare, Anita non si è risparmiata in fatto di cattiverie contro l'ex tentatrice e dopo un apparente inizio di pace, la concorrente nip si è sfogata con Rosy Chin svelando cosa pensava davvero dell'ex tentatrice.

Secondo Olivieri, infatti, Greta sarebbe entrata nella casa solo per i social, perché in realtà la sua presenza avrebbe avuto senso nel programma condotto da Alfonso Signorini solo per un confronto momentaneo con Mirko e Perla e non per una permanenza stabile:

"Se sta qui è solo per i social, perché ha visibilità"

Dato che questa sera, su Canale5 andrà in onda una nuova puntata del reality, gli autori decideranno di far vedere all'ex tentatrice questo filmato? Come reagirà Greta?

