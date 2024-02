Grande Fratello, Anita Oliveri: "Non voglio piacere per forza", la reazione di Stefano Miele (VIDEO)

Gossip TV

Stefano Miele fa un passo indietro e confessa alla giovane concorrente del Gf di essersi ricreduto su di lei.

Stasera, lunedì 5 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Stefano Miele ha deciso di affrontare Anita Olivieri per confessarle di essersi ricreduto su di lei.

Anita e Stefano a confronto

Nuovo e inaspettato faccia e faccia nella Casa del Grande Fratello tra Stefano Miele e Anita Olivieri. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, i due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono resi protagonisti di un confronto in cui hanno rivelato di essersi ricreduti. Il primo a prendere la parola è stato lo stilista:

Quando sono arrivato Rosy mi aveva detto: 'Vedrai, Anita ti piacerà tantissimo...Devo dire che aveva ragione. All'inizio, non so cosa sia successo, però mi sei molto simpatica...volevo dirti solo questo, che mi sei molto simpatica.

A fargli eco Anita che, visibilmente imbarazzata, ha ammesso:

Lei lo dice a tutti (riferendosi a Rosy ndr) vuole convincere tutti. Non voglio piacere alle persone per forza, non mi interessa...All'inizio eri molto diffidente, ma ora capisco perché. Io mi faccio gli affari miei, io non devo parlare per forza...non voglio rompere alle persone per essere per forza amica, a me piace che le cose vengano in maniera naturale. Se uno si trova bene...io non ho problemi.

