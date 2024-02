Grande Fratello, Anita attacca Beatrice: "Vittorio è uscito per colpa tua!"

Gossip TV

L'uscita di Vittorio Menozzi durante la 35esima puntata del Grande Fratello sta creando un clima tesissimo all'interno della Casa.

Grande Fratello, Anita e Garibaldi incolpano Beatrice per l'uscita di Vittorio

In molti sono addolorati e scossi e non si aspettavano che Vittorio lasciasse il reality e all'indomani del suo addio, Anita e Giuseppe hanno puntato dito il contro Beatrice. Secondo i due gieffini infatti, Vittorio sarebbe stato eliminato per essersi messo contro l'attrice romana con la quale negli ultimi giorni c'erano stati dissapori e incomprensioni.

“Perché in cinque mesi Vittorio non è mai uscito ed è uscito proprio stavolta che si è messo contro di te? ha chiesto Garibaldi a cui ha fatto seguito Anita: "Vittorio è uscito perché è andato contro di te. Ha cambiato opinione, ha detto qualcosa contro di te e solo perché uno dice una cosa diversa dalla tua tu gli fai la guerra. Renditi conto quanto sei flessibile come persona. Basta che uno la pensi in modo diverso da te e tu lo distruggi, ma come stai? Quanto ti è bastato per dire a Marco di nominare Vittorio? Era il tuo migliore amico", ha dichiarato la Olivieri.

Accuse che Beatrice ha rispedito al mittente. Sono stati infatti proprio Giuseppe e Anita a nominare Vittorio:

"Mi stai accusando di cose che non esistono.Nelle ultime settimane tutte le persone che sono uscite non le ho nominate io. Contano i fatti cara Anita! Vittorio non l’ho nominato io L’avete nominato in tre, lo avete nominato per mesi. Se non si nominano le persone non escono. Il problema è chi ha nominato Vittorio. Io ho avuto un problema con lui perché avevo tanta stima e affetto per Vittorio. Ho avuto un problema serio quindi ho fatto due passi indietro e Vittorio tre passi da una parte, tre passi dall’altra. Io a lui ho dato tantissimo e sono più dispiaciuta di tutti."

A sostenere il punto di vista di Beatrice, anche Rosy e Simona Tagli.

