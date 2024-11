Grande Fratello, Amanda Lecciso difende Lorenzo Spolverato dalle critiche di Luca Calvani: "Meccanismi contorti"

Gossip TV

Faccia a faccia al Grande Fratello tra Amanda Lecciso e Luca Calvani: la concorrente continua ad avere dei forti dubbi sul comportamento dell'attore e decide di affrontarlo per ricevere delle delucidazioni.

La nomination ricevute da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno parecchio infastidito Luca Calvani, che si è lasciato andare a delle forti dichiarazioni sulla discussa coppia del Grande Fratello. Il comportamento dell'attore, però, non è per niente piaciuto ad Amanda Lecciso, che ha deciso di affrontarlo per ricevere delle delucidazioni.

Amanda Lecciso dalla parte di Lorenzo Spolverato

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri martedì 12 novembre 2024 su Canale 5, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno deciso di nominare Luca Calvani per salvare Federica Petagna. Un comportamento che non è per niente piaciuto all'attore che, subito dopo la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, si è lasciato andare a un duro sfogo contro la discussa coppia.

Lo sfogo di Luca, che ha accusato Lorenzo e Shaila di aver messo in atto una chiara strategia per farlo fuori dal gioco, ha destabilizzato Amanda Lecciso. Senza troppi giri di parole, la donna ha rivelato a Mariavittoria Minghetti di non aver compreso il ragionamento fatto dall'attore riguardo la Nomination ricevuta dalla discussa coppia. Certa del fatto che i due giovani concorrenti abbiano seguito un ragionamento logico, la sorella di Loredana Lecciso ha ammesso di avere molti dubbi sull'uomo:

La scenata della Nomination mi sembra folle. Tante cose che pensate mi sembrano folli, però le rispetto...Sarebbe stato più logico nominare Lorenzo. A me sfuggono delle cose. Lorenzo è di cuore. Gioca pulito. Lui non ti pugnalerà alle spalle. Luca è sveglio.

Amanda Lecciso affronta Luca Calvani

Avendo ancora tanti dubbi sul ragionamento fatto da Luca Calvani nella notte sulle nomination ricevute durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Amanda Lecciso ha deciso di confrontarsi prime con le sue compagne d'avventura e poi affrontare l'uomo in un faccia a faccia. L'inquilina ha ammesso di non aver compreso appieno la sua reazione soprattutto perché, visti i precedenti, avrebbe dovuto aspettarsi una Nomination da parte di Lorenzo Spolverato.

"Che ti aspettavi? È lineare. A me non torna la tua Nomination. Tu stai facendo un gioco con meccanismi contorti che non comprendo" ha dichiarato Amanda schierandosi dalla parte di Lorenzo e criticando il comportamento di Luca, che dal suo canto ha provato a chiarire la sua posizione, ma invano. I due concorrenti del reality show di Canale 5, infatti, hanno continuato a confrontarsi senza però giungere ad una conclusione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.