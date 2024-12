Grande Fratello, Amanda Lecciso contro Yulia Bruschi: "Vedo malizia in ciò che fa" (VIDEO)

Gossip TV

Al GF Amanda Lecciso non nasconde il rancore verso Yulia Bruschi, a causa della nomination nell'ultima puntata andata in onda. Ecco cosa è successo.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 2 dicembre, su Canale5, Yulia Bruschi ha nominato Amanda Lecciso. Nelle ore successive, la gieffina non ha nascosto il suo rancore e la sua delusione per una nomination che non ha alcuna motivazione valida.

GF, Amanda Lecciso contro Yulia Bruschi per la nomination ricevuta

Come spesso accade al GF, le nomination dell'ultima puntata del reality di Alfonso Signorini hanno causato non poche tensioni nella Casa. In particolare, a essere infastidita dall'essere stata nominata è stata Amanda Lecciso. Confrontandosi in piscina con Maria Vittoria e Tommaso, la showgirl ha ammesso di non aver compreso perché Yulia Bruschi ha deciso di nominarla.

La gieffina ha criticato l'atteggiamento dell'inquilina, dicendo che ha avuto un comportamento alquanto ambiguio: "O mi nomini o ti avvicini, non è che prima mi nomini e poi fai finta di niente. Altrimenti non mi nominare proprio" ha esordito scocciata Amanda Lecciso. A intervenire è stato Tommaso che le ha ricordato che, anche se Yulia non è una provocatrice come Helena, ha comunque il suo carattere, ma Amanda non si è detta d'accordo: "Helena alla fine è buona".

Poi rivolta a Maria Vittoria le ha consigliato di "svegliarsi" e non comportarsi da amica, perché avrebbe potuto avere qualche sorpresa anche lei: "E tu svegliati, non farci pappa e ciccia".

GF, Yulia Bruschi nomina Amanda Lecciso e ne scatena il fastidio

Amanda Lecciso è convinta che la nomination di Yulia Bruschi nei suoi confronti sia dovuta a una precisa strategia e che la gieffina si è nascosta dietro una pelle d'agnello per non rivelare la sua vera natura. La showgirl ha poi affermato: "Io non è che non sto giocando, ma sono una persona vera" e ha poi accusato Yulia di essersi approfittata della fragilità di Maria Vittoria in tugurio per farsela amica.

Tommaso ha provato a indagare sulle motivazioni dell'antipatia di Amanda per Yulia e che, come ammette anche la gieffina, vanno oltre la nomination in sé:

"Lei non mi piace, vedo malizia in ciò che fa"

L'idraulico senese consiglia alla showgirl di affrontare Yulia e di parlare con lei del rancore che nutre nei suoi confronti, ma Amanda non ne è convinta: "Io partirei già all'attacco con lei, le chiederei perché ha fatto questa cosa"

Scopri le ultime news su Grande Fratello