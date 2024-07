Grande Fratello, Alfonso Signorini si sbilancia sulla nuova edizione: "La preparazione del cast è molto complessa"

Gossip TV

Il conduttore e giornalista Alfonso Signorini rompe il silenzio e svela alcuni retroscena sulla formazione del cast della prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda a settembre 2024 su Canale 5.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre 2024. A svelare qualche curiosità ci ha pensato Alfonso Signorini che, rispondendo ad alcune lettrici del settimanale Chi, ha spiegato che la partecipazione dei Nip rende la scelta del cast ancora più impegnativa.

Le rivelazioni di Signorini sul cast della prossima edizione del Gf

Il Grande Fratello è finito da poco, ma la redazione è già al lavoro per la formazione del cast della prossima edizione. A dare qualche aggiornamento in merito alle personalità che popoleranno la famosa Casa di Cinecittà, chiedendo peraltro se anche quest’anno ci saranno concorrenti provenienti da altri reality come Temptation Island, è arrivato proprio il conduttore Alfonso Signorini, che interpellato da due lettrici del settimanale Chi, ha spiegato:

Care Anna e Bea, da qualche mese la macchina del Grande fratello si è rimessa in moto. In queste settimane la redazione è impegnata a visionare le migliaia di candidature che sono arrivate da tutte le parti d’Italia. Dopo una prima selezione, arrivano agli autori i profili ritenuti più interessanti e, dopo una ulteriore scrematura, anch’io prendo visione dei video che gli autori mi selezionano. Le persone ritenute più idonee vengono quindi convocate a Roma o a Milano per un primo provino alla nostra presenza, cui ne seguiranno altri.

Signorini ha poi concluso confessando che la preparazione del cast Nip del Gf è molto complessa, a differenza di quella dei Vip che è molto più veloce:

Come potete vedere la preparazione del cast è molto complessa e richiede i suoi tempi. Decisamente più veloce quella del cast dei cosiddetti vip, che sono in genere più conosciuti. E che anche quest’anno, come nella scorsa edizione, si uniranno alle persone comuni. Un caro saluto!

Nella Casa del Gf arriva un protagonista di Temptation Island?

Chi saranno i nuovi protagonisti del Grande Fratello? A lanciare uno scoop sul cast della prossima edizione del reality show di Canale 5 era stata Azzurra Della Penna. La giornalista di Chi aveva prima informato i lettori del settimanale che la nuova edizione di Temptation Island è stata registrata in un tempo record e poi aveva parlato di un personaggio che in queste settimane è stato con la conduttrice Maria De Filippi sulle spiagge di Santa Margherita di Pula in Sardegna e che a settembre busserà alla famosa porta rossa di Cinecittà:

Da Temptation Island al GF la pedalata è breve [...] La stagione estiva in tv si apre con Temptation Island. È la partenza per attraversare i mesi più caldi e per arrivare fino a settembre dove qualcosa (qualcuno, magari?) che si è visto transitare su queste spiagge dalle parti di Santa Margherita di Pula busserà infine alla porta rossa del Grande fratello...

