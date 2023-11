Grande Fratello, Alfonso Signorini: "Il reality era partito con problemi e critiche, i concorrenti sanno che..."

Gossip TV

Il conduttore Alfonso Signorini fa un bilancio della nuova edizione del Grande Fratello.

Alfonso Signorini ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto un bilancio della nuova edizione del reality show di Canale 5. Non solo. Il conduttore ha colto l'occasione per rivelare il suo pensiero sull’opinionista Cesara Buonamici e l’esperta dei social Rebecca Staffelli.

Alfonso Signorini e gli ascolti del Gf

Se nelle prime settimane la nuova edizione del Grande Fratello non aveva attirato l'attenzione del pubblico di Canale 5, con l’andare del tempo la situazione sembra essersi ripresa. A commentare gli ascolti del popolare reality show ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini che, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato:

Sono molto contento e non era scontato che riuscisse ad avere questi ascolti, visto che era partito con problemi e critiche, con un cast fatto in prevalenza da persone comuni che incuriosiscono meno il pubblico [...] C’è una maggiore educazione. Tutte le persone dentro la Casa sanno quali sono i limiti da rispettare, sono mature, anche se giovani e senza esperienze in tv. Non sono schiavi dei social e portano in scena storie di vita in cui ognuno si rispecchia.

Signorini ha poi parlato del ruolo ricoperto da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli al Gf:

Sono bravissime. Cesara è molto intelligente ed empatica, dà una lettura del programma sempre rassicurante, è costruttiva, non troppo critica e questo tranquillizza lo spettatore. Rebecca vive questa esperienza con tanta voglia di imparare, essendo al debutto in tv, con le sue insicurezze e il suo entusiasmo. Migliora in fretta, avrà un bel futuro.

